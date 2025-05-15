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РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру
РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру - РИА Новости, 15.05.2025
РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру
Священный синод Русской православной церкви утвердил к общецерковному богослужебному использованию текст благодарственной службы о принесении иконы Андрея... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:52:00+03:00
2025-05-15T18:52:00+03:00
2025-05-15T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви утвердил к общецерковному богослужебному использованию текст благодарственной службы о принесении иконы Андрея Рублева "Троица" в Троице-Сергиеву лавру, для которой она была написана, сообщается в журнале синода. Священный синод, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, проходил в четверг в Даниловом монастыре в Москве. "Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению текст благодарственной службы Святой Троице о принесении ее иконы в Лавру преподобного Сергия", - говорится в журнале, опубликованном на сайте РПЦ. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. "Троица" была доставлена в лавру из столичного храма Христа Спасителя 22 июня 2024 года, образ установили в иконостасе Троицкого собора в специальном киоте.
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москва, россия, владимир путин, русская православная церковь, общество
Религия, Москва, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Общество
РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру
РПЦ утвердила текст благодарственной службы о принесении "Троицы" в лавру