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РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру - РИА Новости, 15.05.2025
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Религия
 
18:52 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rpts-2017193761.html
РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру
РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру - РИА Новости, 15.05.2025
РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру
Священный синод Русской православной церкви утвердил к общецерковному богослужебному использованию текст благодарственной службы о принесении иконы Андрея... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:52:00+03:00
2025-05-15T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви утвердил к общецерковному богослужебному использованию текст благодарственной службы о принесении иконы Андрея Рублева "Троица" в Троице-Сергиеву лавру, для которой она была написана, сообщается в журнале синода. Священный синод, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, проходил в четверг в Даниловом монастыре в Москве. "Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению текст благодарственной службы Святой Троице о принесении ее иконы в Лавру преподобного Сергия", - говорится в журнале, опубликованном на сайте РПЦ. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. "Троица" была доставлена в лавру из столичного храма Христа Спасителя 22 июня 2024 года, образ установили в иконостасе Троицкого собора в специальном киоте.
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москва, россия, владимир путин, русская православная церковь, общество
Религия, Москва, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Общество
РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы "Троица" в лавру

РПЦ утвердила текст благодарственной службы о принесении "Троицы" в лавру

© РИА Новости / Виталий БелоусовИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Икона "Троица". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви утвердил к общецерковному богослужебному использованию текст благодарственной службы о принесении иконы Андрея Рублева "Троица" в Троице-Сергиеву лавру, для которой она была написана, сообщается в журнале синода.
Священный синод, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, проходил в четверг в Даниловом монастыре в Москве.
"Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению текст благодарственной службы Святой Троице о принесении ее иконы в Лавру преподобного Сергия", - говорится в журнале, опубликованном на сайте РПЦ.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. "Троица" была доставлена в лавру из столичного храма Христа Спасителя 22 июня 2024 года, образ установили в иконостасе Троицкого собора в специальном киоте.
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