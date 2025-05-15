https://ria.ru/20250515/rpts-2017147371.html

РПЦ назначила главу епархии в Чечне

РПЦ назначила главу епархии в Чечне - РИА Новости, 15.05.2025

РПЦ назначила главу епархии в Чечне

Русская православная церковь (РПЦ) назначила главой Грозненской епархии иеромонаха Амвросия (Марченко), сообщается в журналах Синода. РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T16:25:00+03:00

2025-05-15T16:25:00+03:00

религия

республика ингушетия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

россия

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) назначила главой Грозненской епархии иеромонаха Амвросия (Марченко), сообщается в журналах Синода. Патриарх Кирилл возглавил заседание священного Синода, который проходит в четверг в Даниловом монастыре. "Имели суждение о замещении вакантной кафедры Грозненской епархии. Постановили: Преосвященным Грозненским и Сунженским избрать иеромонаха Амвросия (Марченко), клирика Грозненской епархии. Место наречения и хиротонии иеромонаха Амвросия (Марченко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в журналах Синода РПЦ. РПЦ учредила в марте 2025 года новую Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии.

https://ria.ru/20250514/nestor-2016977642.html

https://ria.ru/20250508/rpts-2015880846.html

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республика ингушетия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, россия, чеченская республика (чечня)