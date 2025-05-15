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РПЦ назначила главу епархии в Чечне - РИА Новости, 15.05.2025
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Религия
 
16:25 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rpts-2017147371.html
РПЦ назначила главу епархии в Чечне
РПЦ назначила главу епархии в Чечне - РИА Новости, 15.05.2025
РПЦ назначила главу епархии в Чечне
Русская православная церковь (РПЦ) назначила главой Грозненской епархии иеромонаха Амвросия (Марченко), сообщается в журналах Синода. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:25:00+03:00
2025-05-15T16:25:00+03:00
религия
республика ингушетия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
россия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) назначила главой Грозненской епархии иеромонаха Амвросия (Марченко), сообщается в журналах Синода. Патриарх Кирилл возглавил заседание священного Синода, который проходит в четверг в Даниловом монастыре. "Имели суждение о замещении вакантной кафедры Грозненской епархии. Постановили: Преосвященным Грозненским и Сунженским избрать иеромонаха Амвросия (Марченко), клирика Грозненской епархии. Место наречения и хиротонии иеромонаха Амвросия (Марченко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в журналах Синода РПЦ. РПЦ учредила в марте 2025 года новую Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии.
https://ria.ru/20250514/nestor-2016977642.html
https://ria.ru/20250508/rpts-2015880846.html
республика ингушетия
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республика ингушетия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, россия, чеченская республика (чечня)
Религия, Республика Ингушетия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Россия, Чеченская республика (Чечня)
РПЦ назначила главу епархии в Чечне

РПЦ назначила иеромонаха Амвросия главой Грозненской епархии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель
Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) назначила главой Грозненской епархии иеромонаха Амвросия (Марченко), сообщается в журналах Синода.
Патриарх Кирилл возглавил заседание священного Синода, который проходит в четверг в Даниловом монастыре.
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14 мая, 20:19
"Имели суждение о замещении вакантной кафедры Грозненской епархии. Постановили: Преосвященным Грозненским и Сунженским избрать иеромонаха Амвросия (Марченко), клирика Грозненской епархии. Место наречения и хиротонии иеромонаха Амвросия (Марченко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в журналах Синода РПЦ.
РПЦ учредила в марте 2025 года новую Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии.
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8 мая, 21:56
 
РелигияРеспублика ИнгушетияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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