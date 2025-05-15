https://ria.ru/20250515/rostov-2017159974.html

Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля

Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля - РИА Новости, 15.05.2025

Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:01:00+03:00

2025-05-15T17:01:00+03:00

2025-05-15T17:09:00+03:00

новочеркасск

юрий лысенко (мэр новочеркасска)

происшествия

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.Лысенко задержали во вторник."Избрать Лысенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля 2025 года включительно", - сказал судья.По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку "в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.В отношении главы администрации Новочеркасска возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

https://ria.ru/20250514/chinovniki-2016997347.html

https://ria.ru/20250512/korruptsiya-2016413246.html

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новочеркасск, юрий лысенко (мэр новочеркасска), происшествия, россия, ростовская область