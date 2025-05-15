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Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля - РИА Новости, 15.05.2025
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17:01 15.05.2025 (обновлено: 17:09 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rostov-2017159974.html
Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля
Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля - РИА Новости, 15.05.2025
Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:01:00+03:00
2025-05-15T17:09:00+03:00
новочеркасск
юрий лысенко (мэр новочеркасска)
происшествия
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.Лысенко задержали во вторник."Избрать Лысенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля 2025 года включительно", - сказал судья.По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку "в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.В отношении главы администрации Новочеркасска возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250514/chinovniki-2016997347.html
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новочеркасск, юрий лысенко (мэр новочеркасска), происшествия, россия, ростовская область
Новочеркасск, Юрий Лысенко (мэр Новочеркасска), Происшествия, Россия, Ростовская область
Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля

Суд арестовал мэра Новочеркасска Лысенко, подозреваемого в коррупции, до 13 июля

© Фото : администрация НовочеркасскаГлава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : администрация Новочеркасска
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.
Лысенко задержали во вторник.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции
14 мая, 22:53
"Избрать Лысенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля 2025 года включительно", - сказал судья.
По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку "в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.
В отношении главы администрации Новочеркасска возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
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НовочеркасскЮрий Лысенко (мэр Новочеркасска)ПроисшествияРоссияРостовская область
 
 
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