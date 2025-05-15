https://ria.ru/20250515/rostov-2017159974.html
Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля
Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля - РИА Новости, 15.05.2025
Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:01:00+03:00
2025-05-15T17:01:00+03:00
2025-05-15T17:09:00+03:00
новочеркасск
юрий лысенко (мэр новочеркасска)
происшествия
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016815589_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_8daa408f869fc3e2ad26290bf0f35a20.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.Лысенко задержали во вторник."Избрать Лысенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля 2025 года включительно", - сказал судья.По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку "в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.В отношении главы администрации Новочеркасска возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250514/chinovniki-2016997347.html
https://ria.ru/20250512/korruptsiya-2016413246.html
новочеркасск
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016815589_0:49:1280:1009_1920x0_80_0_0_b800de10b16ff3df2774b04b2ce6c574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новочеркасск, юрий лысенко (мэр новочеркасска), происшествия, россия, ростовская область
Новочеркасск, Юрий Лысенко (мэр Новочеркасска), Происшествия, Россия, Ростовская область
Суд арестовал главу Новочеркасска до 13 июля
Суд арестовал мэра Новочеркасска Лысенко, подозреваемого в коррупции, до 13 июля