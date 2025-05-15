https://ria.ru/20250515/rossiya-2017155519.html
ВЦИОМ допустил замену недостающего числа работников на роботов
ВЦИОМ допустил замену недостающего числа работников на роботов - РИА Новости, 15.05.2025
ВЦИОМ допустил замену недостающего числа работников на роботов
Продолжающееся снижение численности населения России может привести к замене недостающего числа работников на роботов, следует из доклада аналитического центра... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:46:00+03:00
2025-05-15T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Продолжающееся снижение численности населения России может привести к замене недостающего числа работников на роботов, следует из доклада аналитического центра ВЦИОМ "Футурологический конгресс - 2036. Демография", опубликованном на его сайте. "Снижение численности человеческого населения России продолжится. Недостающее работающее население частично заменят роботы, робототехника. Экзотехнологии придут на помощь людям и снизят чрезмерную физическую и опасную нагрузку", - говорится в докладе. При этом ВЦИОМ уточнил, что этот сценарий аналитический центр рассматривает при сохранении современных трендов рождаемости и без дополнительного стимулирования миграции. Согласно докладу, такой сценарий возможен при технологическом суверенитете государства, при инвестициях в качество жизни, в медицину, в инженерию и технологии. "Использование этих возможностей обеспечит рост продолжительности и качества жизни. Выход на пенсию тогда может быть в 70 лет в условиях нынешней распределительной пенсионной системы. Прогнозируемый общий эффект сценария - продолжение роста ВВП и общественного благосостояния при прочих равных", - предположили в аналитическом центре. ВЦИОМ назвал подобный сценарий не самым плохим для стареющего населения и пояснил, что роботизация помогает решить проблему старения в ряде стран, где есть проблема с работниками. В качестве примера аналитический центр привел Японию и США. "Поэтому сценарий жизненный. Замещение роботами людей идет как раз больше в тех отраслях, где идет интенсивнее старение или недостаток рабочей силы", - объяснил ВЦИОМ. В аналитическом центре также оценили реалистичность и оптимистичность роботизированного будущего для России. "Пока стоимость роботов еще не настолько низкая, чтобы они могли представлять серьезную угрозу для реальных людей. Дело в том, что производительность труда растет не так сильно, и замещение не становится массовым. Роботы тоже стоят денег, как и их техническое обслуживание. И есть оценки наших экономистов, которые говорят, что наша рабочая сила все еще дешевле робота. Так что преимущества пока неясны, что не стимулирует бизнес модернизировать производство", - говорится в докладе.
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технологии, россия, япония, сша, вциом, в мире
Технологии, Россия, Япония, США, ВЦИОМ, В мире
ВЦИОМ допустил замену недостающего числа работников на роботов
ВЦИОМ: недостающее число работников в России могут заменить роботами
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Продолжающееся снижение численности населения России может привести к замене недостающего числа работников на роботов, следует из доклада аналитического центра ВЦИОМ "Футурологический конгресс - 2036. Демография", опубликованном на его сайте.
"Снижение численности человеческого населения России
продолжится. Недостающее работающее население частично заменят роботы, робототехника. Экзотехнологии придут на помощь людям и снизят чрезмерную физическую и опасную нагрузку", - говорится в докладе.
При этом ВЦИОМ
уточнил, что этот сценарий аналитический центр рассматривает при сохранении современных трендов рождаемости и без дополнительного стимулирования миграции. Согласно докладу, такой сценарий возможен при технологическом суверенитете государства, при инвестициях в качество жизни, в медицину, в инженерию и технологии.
"Использование этих возможностей обеспечит рост продолжительности и качества жизни. Выход на пенсию тогда может быть в 70 лет в условиях нынешней распределительной пенсионной системы. Прогнозируемый общий эффект сценария - продолжение роста ВВП и общественного благосостояния при прочих равных", - предположили в аналитическом центре.
ВЦИОМ назвал подобный сценарий не самым плохим для стареющего населения и пояснил, что роботизация помогает решить проблему старения в ряде стран, где есть проблема с работниками. В качестве примера аналитический центр привел Японию
и США
.
"Поэтому сценарий жизненный. Замещение роботами людей идет как раз больше в тех отраслях, где идет интенсивнее старение или недостаток рабочей силы", - объяснил ВЦИОМ.
В аналитическом центре также оценили реалистичность и оптимистичность роботизированного будущего для России.
"Пока стоимость роботов еще не настолько низкая, чтобы они могли представлять серьезную угрозу для реальных людей. Дело в том, что производительность труда растет не так сильно, и замещение не становится массовым. Роботы тоже стоят денег, как и их техническое обслуживание. И есть оценки наших экономистов, которые говорят, что наша рабочая сила все еще дешевле робота. Так что преимущества пока неясны, что не стимулирует бизнес модернизировать производство", - говорится в докладе.