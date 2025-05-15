Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о возрождении османской цивилизации - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 15.05.2025 (обновлено: 14:00 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rossiya-2017097751.html
Лавров высказался о возрождении османской цивилизации
Лавров высказался о возрождении османской цивилизации - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров высказался о возрождении османской цивилизации
Россия надеется, что процесс возрождения османской цивилизации на евразийском континенте будет гармонизирован с другими региональными тенденциями, заявил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:56:00+03:00
2025-05-15T14:00:00+03:00
евразия
россия
африка
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россия надеется, что процесс возрождения османской цивилизации на евразийском континенте будет гармонизирован с другими региональными тенденциями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если брать евразийский наш континент, где, как я уже сказал, великие цивилизации продолжают существовать - китайская, индийская - Османская сейчас цивилизация возрождается, мы надеемся, что процесс этого возражения будет гармонизирован с другими субрегиональными тенденциями. С тем, чтобы все эти обусловленные тысячелетиями процессы не противоречили друг другу, а были бы воплощены в некое сожительство", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба. Глава российского МИД подчеркнул, что в мире нет других таких континентов, как Евразия, где столько цивилизаций сосуществуют, сохраняя при этом свою идентичность и актуальность в современную эпоху. При этом он отметил, что в регионе отсутствует некая общеконтинентальная структура, хоть в ней и ощущается для гармонизации интересов цивилизаций в регионе. "Евразия - единственный континент, где нет некой общеконтинентальной структуры. В Африке есть Африканский Союз… в Латинской Америке и в Карибском бассейне есть общерегиональный СЕЛАГ, …а в Евразии нет ничего подобного, в Евразии ощущается потребность в таком объединительном процессе, в том числе, чтобы интересы многих крупных, великих по-настоящему держав и цивилизаций были гармонизированы", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017092391.html
евразия
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразия, россия, африка, сергей лавров, в мире
Евразия, Россия, Африка, Сергей Лавров, В мире
Лавров высказался о возрождении османской цивилизации

Лавров: Россия надеется, что возрождение Османской цивилизации будет гармоничным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россия надеется, что процесс возрождения османской цивилизации на евразийском континенте будет гармонизирован с другими региональными тенденциями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если брать евразийский наш континент, где, как я уже сказал, великие цивилизации продолжают существовать - китайская, индийская - Османская сейчас цивилизация возрождается, мы надеемся, что процесс этого возражения будет гармонизирован с другими субрегиональными тенденциями. С тем, чтобы все эти обусловленные тысячелетиями процессы не противоречили друг другу, а были бы воплощены в некое сожительство", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
Глава российского МИД подчеркнул, что в мире нет других таких континентов, как Евразия, где столько цивилизаций сосуществуют, сохраняя при этом свою идентичность и актуальность в современную эпоху. При этом он отметил, что в регионе отсутствует некая общеконтинентальная структура, хоть в ней и ощущается для гармонизации интересов цивилизаций в регионе.
"Евразия - единственный континент, где нет некой общеконтинентальной структуры. В Африке есть Африканский Союз… в Латинской Америке и в Карибском бассейне есть общерегиональный СЕЛАГ, …а в Евразии нет ничего подобного, в Евразии ощущается потребность в таком объединительном процессе, в том числе, чтобы интересы многих крупных, великих по-настоящему держав и цивилизаций были гармонизированы", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров
Вчера, 13:26
 
ЕвразияРоссияАфрикаСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала