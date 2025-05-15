https://ria.ru/20250515/rossiya-2017097751.html

Лавров высказался о возрождении османской цивилизации

Лавров высказался о возрождении османской цивилизации - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров высказался о возрождении османской цивилизации

Россия надеется, что процесс возрождения османской цивилизации на евразийском континенте будет гармонизирован с другими региональными тенденциями, заявил... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:56:00+03:00

2025-05-15T13:56:00+03:00

2025-05-15T14:00:00+03:00

евразия

россия

африка

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россия надеется, что процесс возрождения османской цивилизации на евразийском континенте будет гармонизирован с другими региональными тенденциями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если брать евразийский наш континент, где, как я уже сказал, великие цивилизации продолжают существовать - китайская, индийская - Османская сейчас цивилизация возрождается, мы надеемся, что процесс этого возражения будет гармонизирован с другими субрегиональными тенденциями. С тем, чтобы все эти обусловленные тысячелетиями процессы не противоречили друг другу, а были бы воплощены в некое сожительство", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба. Глава российского МИД подчеркнул, что в мире нет других таких континентов, как Евразия, где столько цивилизаций сосуществуют, сохраняя при этом свою идентичность и актуальность в современную эпоху. При этом он отметил, что в регионе отсутствует некая общеконтинентальная структура, хоть в ней и ощущается для гармонизации интересов цивилизаций в регионе. "Евразия - единственный континент, где нет некой общеконтинентальной структуры. В Африке есть Африканский Союз… в Латинской Америке и в Карибском бассейне есть общерегиональный СЕЛАГ, …а в Евразии нет ничего подобного, в Евразии ощущается потребность в таком объединительном процессе, в том числе, чтобы интересы многих крупных, великих по-настоящему держав и цивилизаций были гармонизированы", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017092391.html

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евразия, россия, африка, сергей лавров, в мире