Лавров высказался о возрождении османской цивилизации
Лавров: Россия надеется, что возрождение Османской цивилизации будет гармоничным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россия надеется, что процесс возрождения османской цивилизации на евразийском континенте будет гармонизирован с другими региональными тенденциями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если брать евразийский наш континент, где, как я уже сказал, великие цивилизации продолжают существовать - китайская, индийская - Османская сейчас цивилизация возрождается, мы надеемся, что процесс этого возражения будет гармонизирован с другими субрегиональными тенденциями. С тем, чтобы все эти обусловленные тысячелетиями процессы не противоречили друг другу, а были бы воплощены в некое сожительство", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
Глава российского МИД подчеркнул, что в мире нет других таких континентов, как Евразия, где столько цивилизаций сосуществуют, сохраняя при этом свою идентичность и актуальность в современную эпоху. При этом он отметил, что в регионе отсутствует некая общеконтинентальная структура, хоть в ней и ощущается для гармонизации интересов цивилизаций в регионе.
"Евразия - единственный континент, где нет некой общеконтинентальной структуры. В Африке есть Африканский Союз… в Латинской Америке и в Карибском бассейне есть общерегиональный СЕЛАГ, …а в Евразии нет ничего подобного, в Евразии ощущается потребность в таком объединительном процессе, в том числе, чтобы интересы многих крупных, великих по-настоящему держав и цивилизаций были гармонизированы", - сказал Лавров.