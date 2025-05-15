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Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на пятнадцать процентов - РИА Новости, 15.05.2025
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16:08 15.05.2025 (обновлено: 17:00 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rossija-2017143526.html
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на пятнадцать процентов
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на пятнадцать процентов - РИА Новости, 15.05.2025
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на пятнадцать процентов
Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам апреля 2025 года составили 78 машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило... РИА Новости, 15.05.2025
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авто
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автостат
bentley motors
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам апреля 2025 года составили 78 машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам апреля 2025 года в России было реализовано 78 новых машин сегмента luxury. Это на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что самым популярным люксовым брендом апреля стал Bentley, продажи которого составили 27 автомобилей. Следом с отставанием в один автомобиль идет Rolls-Royce, а замыкает тройку лидеров Lamborghini с 12 проданными машинами. Также в этом месяце россияне купили девять Ferrari, три Aston Mаrtin и один Maserati. Среди моделей наибольшей популярностью пользовался Rolls-Royce Cullinan (18 автомобилей), далее с одинаковыми показателями в 13 проданных машин идут две модели Bentley - Bentayga и Continental GT. "За четыре месяца нынешнего года в нашей стране было продано 193 новых люксовых автомобиля. И это всего лишь на одну машину или 0,5% меньше, чем в январе – апреле 2024 года", - добавили в "Автостате".
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экономика, авто, россия, автостат, bentley motors, rolls-royce motor cars, bentley continental gt speed, lamborghini
Экономика, Авто, Россия, Автостат, Bentley Motors, Rolls-Royce Motor Cars, Bentley Continental GT Speed, Lamborghini
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на пятнадцать процентов

"Автостат": в России в апреле продажи люксовых автомобилей выросли на 15%

© Getty Images / Martyn LucyАвтомобиль Rolls Royce Cullinan
Автомобиль Rolls Royce Cullinan - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Martyn Lucy
Автомобиль Rolls Royce Cullinan. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам апреля 2025 года составили 78 машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам апреля 2025 года в России было реализовано 78 новых машин сегмента luxury. Это на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что самым популярным люксовым брендом апреля стал Bentley, продажи которого составили 27 автомобилей. Следом с отставанием в один автомобиль идет Rolls-Royce, а замыкает тройку лидеров Lamborghini с 12 проданными машинами. Также в этом месяце россияне купили девять Ferrari, три Aston Mаrtin и один Maserati.
Среди моделей наибольшей популярностью пользовался Rolls-Royce Cullinan (18 автомобилей), далее с одинаковыми показателями в 13 проданных машин идут две модели Bentley - Bentayga и Continental GT.
"За четыре месяца нынешнего года в нашей стране было продано 193 новых люксовых автомобиля. И это всего лишь на одну машину или 0,5% меньше, чем в январе – апреле 2024 года", - добавили в "Автостате".
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ЭкономикаАвтоРоссияАвтостатBentley MotorsRolls-Royce Motor CarsBentley Continental GT SpeedLamborghini
 
 
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