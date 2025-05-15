https://ria.ru/20250515/rossija-2017117656.html

Россия подала в ЕСПЧ иск по оспариванию решений КС Латвии по "Дому Москвы"

Россия подала в ЕСПЧ иск по оспариванию решений КС Латвии по "Дому Москвы" - РИА Новости, 15.05.2025

Россия подала в ЕСПЧ иск по оспариванию решений КС Латвии по "Дому Москвы"

Россия подала в ЕСПЧ иск по оспариванию решений Конституционного суда Латвии, который дважды отклонил обращения России по "Дому Москвы" в Риге, заявила... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:03:00+03:00

2025-05-15T15:03:00+03:00

2025-05-15T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия подала в ЕСПЧ иск по оспариванию решений Конституционного суда Латвии, который дважды отклонил обращения России по "Дому Москвы" в Риге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Россия подала в Европейский Суд по правам человека иск по оспариванию решений Конституционного суда Латвии, который ранее дважды отклонил обращения российской стороны с требованием признать закон об изъятии здания "Дома Москвы" в Риге неправомерным – противоречащим не только нормам латвийского национального законодательства, но и фундаментальным принципам международного права", - говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что наряду с международно-правовым инструментарием в борьбе с противоправными действиями латвийского режима в полной мере задействуется ресурс Следственного комитета и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. "Усилия по правовой защите "Дома Москвы" будут продолжены, а причастные к рейдерскому захвату российской собственности лица будут привлечены к ответственности и неотвратимо понесут наказание. Тем более что их имена нам хорошо известны. Данное предостережение в равной степени касается и потенциальных приобретателей этого принадлежащего России объекта недвижимости", - заключила она. В январе 2024 года парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры. За полгода содержание национализированной недвижимости обошлось латвийскому бюджету в сумму более 50 тысяч евро.

https://ria.ru/20250515/z-2017079430.html

https://ria.ru/20250511/latviya-2016394535.html

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в мире, россия, латвия, рига, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч)