https://ria.ru/20250515/rossija-2017113201.html

В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки

В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки - РИА Новости, 15.05.2025

В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки

Первый иммуноонкологический препарат для лечения рака носоглотки стал доступен российским пациентам, до этого была доступна только химиотерапия, сообщили... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый иммуноонкологический препарат для лечения рака носоглотки стал доступен российским пациентам, до этого была доступна только химиотерапия, сообщили журналистам в пресс-службе "Петровакс Фарм". "Первая партия оригинального инновационного препарата "Арейма" (камрелизумаб) поступила на российский рынок. Препарат был зарегистрирован в стране в ноябре 2024 года для терапии рака носоглотки и пищевода. Он стал прорывом в лечении рака носоглотки, для которого до этого была доступна только химиотерапия". - рассказали в компании. Там отметили, что этот таргетный препарат способен существенно улучшить прогнозы пациентов с раком носоглотки и пищевода, так как обладает рядом преимуществ по сравнению с лекарственными средствами предыдущего поколения.

https://ria.ru/20250421/minzdrav-2012439106.html

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