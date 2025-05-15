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В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки - РИА Новости, 15.05.2025
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14:47 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rossija-2017113201.html
В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки
В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки - РИА Новости, 15.05.2025
В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки
Первый иммуноонкологический препарат для лечения рака носоглотки стал доступен российским пациентам, до этого была доступна только химиотерапия, сообщили... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:47:00+03:00
2025-05-15T14:47:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый иммуноонкологический препарат для лечения рака носоглотки стал доступен российским пациентам, до этого была доступна только химиотерапия, сообщили журналистам в пресс-службе "Петровакс Фарм". "Первая партия оригинального инновационного препарата "Арейма" (камрелизумаб) поступила на российский рынок. Препарат был зарегистрирован в стране в ноябре 2024 года для терапии рака носоглотки и пищевода. Он стал прорывом в лечении рака носоглотки, для которого до этого была доступна только химиотерапия". - рассказали в компании. Там отметили, что этот таргетный препарат способен существенно улучшить прогнозы пациентов с раком носоглотки и пищевода, так как обладает рядом преимуществ по сравнению с лекарственными средствами предыдущего поколения.
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общество, россия
Общество, Россия
В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки

Первый препарат для лечения рака носоглотки стал доступен российским пациентам

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый иммуноонкологический препарат для лечения рака носоглотки стал доступен российским пациентам, до этого была доступна только химиотерапия, сообщили журналистам в пресс-службе "Петровакс Фарм".
"Первая партия оригинального инновационного препарата "Арейма" (камрелизумаб) поступила на российский рынок. Препарат был зарегистрирован в стране в ноябре 2024 года для терапии рака носоглотки и пищевода. Он стал прорывом в лечении рака носоглотки, для которого до этого была доступна только химиотерапия". - рассказали в компании.
Там отметили, что этот таргетный препарат способен существенно улучшить прогнозы пациентов с раком носоглотки и пищевода, так как обладает рядом преимуществ по сравнению с лекарственными средствами предыдущего поколения.
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