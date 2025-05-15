Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 15.05.2025 (обновлено: 08:53 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени - РИА Новости, 15.05.2025
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи, задержаны шесть человек,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:52:00+03:00
2025-05-15T08:53:00+03:00
москва
тюмень
кемерово
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи, задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщила ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации в 81 регионе Российской Федерации проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде", - говорится в сообщении. "В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле", - отмечает ФСБ. По информации спецслужбы, по адресам проживания задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
https://ria.ru/20250515/sevastopol-2017028123.html
москва
тюмень
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тюмень, кемерово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Тюмень, Кемерово, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени

ФСБ задержала шесть человек, причастных к подготовке терактов в Москве и Тюмени

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи, задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации в 81 регионе Российской Федерации проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде", - говорится в сообщении.
"В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле", - отмечает ФСБ.
По информации спецслужбы, по адресам проживания задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
Задержание севастопольцев, которых подозревают в госизмене - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Севастополе задержали двух подозреваемых в госизмене
Вчера, 08:33
 
МоскваТюменьКемеровоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала