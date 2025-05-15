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ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени - РИА Новости, 15.05.2025
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи, задержаны шесть человек,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:52:00+03:00
2025-05-15T08:52:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи, задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщила ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации в 81 регионе Российской Федерации проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде", - говорится в сообщении. "В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле", - отмечает ФСБ. По информации спецслужбы, по адресам проживания задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, тюмень, кемерово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Тюмень, Кемерово, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
ФСБ задержала шесть человек, причастных к подготовке терактов в Москве и Тюмени
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи, задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации в 81 регионе Российской Федерации проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде", - говорится в сообщении.
"В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле", - отмечает ФСБ.
По информации спецслужбы, по адресам проживания задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.