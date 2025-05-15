https://ria.ru/20250515/rossija-2017028837.html

Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев

Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев - РИА Новости, 15.05.2025

Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев

Силовики накрыли в России 57 администраторов каналов и чатов Telegram, связанных с Украиной, сообщила ФСБ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:47:00+03:00

2025-05-15T08:47:00+03:00

2025-05-15T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Силовики накрыли в России 57 администраторов каналов и чатов Telegram, связанных с Украиной, сообщила ФСБ. "В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора", — отметили в спецслужбе. В ФСБ добавили, что эти каналы и чаты распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.Следственные органы принимают процессуальные решения. Кроме того, сотрудники ведомства приняли профилактические меры в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.Помимо этого, ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией провела в 81 регионе мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи."В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле", — отметили в спецслужбе.По адресам их проживания изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символику и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.

https://ria.ru/20250313/fsb-2004688786.html

https://ria.ru/20250512/arest-2016412701.html

https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

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Видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы ФСБ показала видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы 2025-05-15T08:47 true PT2M00S

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технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия