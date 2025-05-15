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Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев - РИА Новости, 15.05.2025
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08:47 15.05.2025 (обновлено: 09:23 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rossija-2017028837.html
Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев
Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев - РИА Новости, 15.05.2025
Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев
Силовики накрыли в России 57 администраторов каналов и чатов Telegram, связанных с Украиной, сообщила ФСБ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:47:00+03:00
2025-05-15T09:23:00+03:00
технологии
россия
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украина
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Силовики накрыли в России 57 администраторов каналов и чатов Telegram, связанных с Украиной, сообщила ФСБ. "В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора", — отметили в спецслужбе. В ФСБ добавили, что эти каналы и чаты распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.Следственные органы принимают процессуальные решения. Кроме того, сотрудники ведомства приняли профилактические меры в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.Помимо этого, ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией провела в 81 регионе мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи.&quot;В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле&quot;, — отметили в спецслужбе.По адресам их проживания изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символику и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
https://ria.ru/20250313/fsb-2004688786.html
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Видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы
ФСБ показала видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы
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технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия
Технологии, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Происшествия
Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев

ФСБ задержала 57 администраторов каналов в Telegram, работавших на Киев

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Силовики накрыли в России 57 администраторов каналов и чатов Telegram, связанных с Украиной, сообщила ФСБ.
«
"В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора", — отметили в спецслужбе.
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В ФСБ добавили, что эти каналы и чаты распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.
Следственные органы принимают процессуальные решения.
Кроме того, сотрудники ведомства приняли профилактические меры в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.
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Помимо этого, ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией провела в 81 регионе мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи.
«

"В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле", — отметили в спецслужбе.

По адресам их проживания изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символику и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаПроисшествия
 
 
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