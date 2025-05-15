Россия готова к дискуссиям с США по информбезопасности, заявили в МИД
Люкманов: Россия готова к "разморозке" дискуссий с США по информбезопасности
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Москва готова к "разморозке" дискуссий с Вашингтоном по информбезопасности при прогрессе в нормализации двусторонних отношений России и США, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"На данном этапе нам с Вашингтоном нужно в приоритетном порядке нормализовать разрушенные предыдущей администрацией контакты по самым насущным двусторонним вопросам. Если продвинемся на этом направлении, то можно будет приступать к "разморозке" дискуссий по таким темам, как информбезопасность", - сказал он на полях форума "Россия -Исламский мир KazanForum".
При этом дипломат добавил, что не РФ прерывала контакты по этой теме.
"Поэтому и не нам инициировать наведение мостов. Аллергии на обсуждение информбезопасности у нас нет, тем более что работа такая с американской стороной велась на многосторонних площадках и с предыдущей администрацией, в том числе и по разработке Конвенции ООН против киберпреступности", - сказал Люкманов.
Главное, отметил дипломат, чтобы диалог был профессиональный, взаимоуважительный и учитывающий в равной мере интересы обеих сторон.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.