https://ria.ru/20250515/rosprirodnadzor-2017096762.html

Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге

Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге - РИА Новости, 15.05.2025

Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге

Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на 132 очистных сооружениях в ходе проверок результатов федерального проекта "Оздоровление Волги",... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:50:00+03:00

2025-05-15T13:50:00+03:00

2025-05-15T13:50:00+03:00

общество

ярославская область

самарское

москва

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на 132 очистных сооружениях в ходе проверок результатов федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщила глава ведомства Светлана Радионова. "Росприроднадзор подвёл итоги проверок очистных сооружений, построенных по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Проверено 132 сооружения. Результаты следующие: выявлено 1471 нарушение в области экологии, 418 из них - нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект", - написала Родионова в своем Telegram-канале. Глава Росприроднадзора подчеркнула, что по всем случаям возбуждены административные дела, выданы предписания и рассчитывается ущерб природе. По ее словам, больше всего нарушений сотрудники ведомства выявили в Ярославской области (173), Самарской (54), в Чувашии (50) и Марий Эл (45). "Ни одно из проверенных сооружений не было верифицировано по результатам первичной проверки. Чтобы достичь нормативных показателей очистки, требовались дополнительные работы. Как её выполнить корректно - описали в рекомендациях для предприятий", - добавила глава ведомства. Радионова также назвала субъекты, в которых очистные сооружения сегодня работают в пределах нормативов, - это Москва, Подмосковье и Татарстан. Целью федерального проекта "Оздоровление Волги", входящего в нацпроект "Экология", было улучшение экологического состояния реки за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод.

https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html

ярославская область

самарское

москва

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общество, ярославская область, самарское, москва, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)