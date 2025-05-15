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Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге - РИА Новости, 15.05.2025
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13:50 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rosprirodnadzor-2017096762.html
Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге
Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге - РИА Новости, 15.05.2025
Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге
Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на 132 очистных сооружениях в ходе проверок результатов федерального проекта "Оздоровление Волги",... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:50:00+03:00
2025-05-15T13:50:00+03:00
общество
ярославская область
самарское
москва
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на 132 очистных сооружениях в ходе проверок результатов федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщила глава ведомства Светлана Радионова. "Росприроднадзор подвёл итоги проверок очистных сооружений, построенных по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Проверено 132 сооружения. Результаты следующие: выявлено 1471 нарушение в области экологии, 418 из них - нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект", - написала Родионова в своем Telegram-канале. Глава Росприроднадзора подчеркнула, что по всем случаям возбуждены административные дела, выданы предписания и рассчитывается ущерб природе. По ее словам, больше всего нарушений сотрудники ведомства выявили в Ярославской области (173), Самарской (54), в Чувашии (50) и Марий Эл (45). "Ни одно из проверенных сооружений не было верифицировано по результатам первичной проверки. Чтобы достичь нормативных показателей очистки, требовались дополнительные работы. Как её выполнить корректно - описали в рекомендациях для предприятий", - добавила глава ведомства. Радионова также назвала субъекты, в которых очистные сооружения сегодня работают в пределах нормативов, - это Москва, Подмосковье и Татарстан. Целью федерального проекта "Оздоровление Волги", входящего в нацпроект "Экология", было улучшение экологического состояния реки за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод.
https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html
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общество, ярославская область, самарское, москва, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Ярославская область, Самарское, Москва, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге

Росприроднадзор выявил нарушения на 132 очистных сооружениях на Волге

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид Волгу
Вид Волгу - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на 132 очистных сооружениях в ходе проверок результатов федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
"Росприроднадзор подвёл итоги проверок очистных сооружений, построенных по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Проверено 132 сооружения. Результаты следующие: выявлено 1471 нарушение в области экологии, 418 из них - нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект", - написала Родионова в своем Telegram-канале.
Глава Росприроднадзора подчеркнула, что по всем случаям возбуждены административные дела, выданы предписания и рассчитывается ущерб природе.
По ее словам, больше всего нарушений сотрудники ведомства выявили в Ярославской области (173), Самарской (54), в Чувашии (50) и Марий Эл (45).
"Ни одно из проверенных сооружений не было верифицировано по результатам первичной проверки. Чтобы достичь нормативных показателей очистки, требовались дополнительные работы. Как её выполнить корректно - описали в рекомендациях для предприятий", - добавила глава ведомства.
Радионова также назвала субъекты, в которых очистные сооружения сегодня работают в пределах нормативов, - это Москва, Подмосковье и Татарстан.
Целью федерального проекта "Оздоровление Волги", входящего в нацпроект "Экология", было улучшение экологического состояния реки за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод.
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ОбществоЯрославская областьСамарскоеМоскваСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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