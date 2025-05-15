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Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме - РИА Новости, 15.05.2025
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03:06 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rospotrebnadzor-2017014606.html
Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме
Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме - РИА Новости, 15.05.2025
Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме
Человек проводит третью часть своей жизни дома, поэтому необходимо поддерживать там чистоту и порядок, это поможет предотвратить различные заболевания и... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:06:00+03:00
2025-05-15T03:06:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Человек проводит третью часть своей жизни дома, поэтому необходимо поддерживать там чистоту и порядок, это поможет предотвратить различные заболевания и аллергические реакции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. "В среднем, человек проводит треть своей жизни в собственном жилище, и поддержание чистоты и порядка не только создает приятную атмосферу, но и помогает предотвратить различные заболевания и аллергические реакции", - рассказали РИА Новости в ведомстве. Там уточнили, что для поддержания гигиены в доме нужно проветривать помещение несколько раз в день для поддержки чистого воздуха. "Рекомендуется регулярно бороться с насекомыми, в том числе с мухами и тараканами, чтобы не дать им размножиться и поселиться в доме. Проводите влажную уборку как минимум раз в неделю и меняйте постельное белье с такой же периодичностью", - добавили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что чистить сантехнику и ванну следует не реже одного раза в неделю с использованием дезинфицирующих средств. Моющие средства нужно использовать строго по назначению. "Уборку нужно начинать с жилых комнат, следуя правилу "сверху вниз": сначала окна, затем шторы и полки, а в завершение - полы", - сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что поддерживать чистоту на кухне нужно особенно тщательно, чтобы избежать пищевых отравлений. Следует также регулярно мыть холодильник и все полки с использованием безопасных дезинфицирующих средств. "Мыть кухонную посуду следует в горячей воде с дезинфицирующим средством, а губки менять не реже одного раза в неделю. Рабочие поверхности, включая раковину и стол, обрабатывайте дезинфицирующими средствами после мытья", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250514/rospotrebnadzor-2016785768.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме

Роспотребнадзор: проветривание помещений поможет поддержать гигиену в доме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМытье окна в доме
Мытье окна в доме - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мытье окна в доме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Человек проводит третью часть своей жизни дома, поэтому необходимо поддерживать там чистоту и порядок, это поможет предотвратить различные заболевания и аллергические реакции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В среднем, человек проводит треть своей жизни в собственном жилище, и поддержание чистоты и порядка не только создает приятную атмосферу, но и помогает предотвратить различные заболевания и аллергические реакции", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
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Там уточнили, что для поддержания гигиены в доме нужно проветривать помещение несколько раз в день для поддержки чистого воздуха.
"Рекомендуется регулярно бороться с насекомыми, в том числе с мухами и тараканами, чтобы не дать им размножиться и поселиться в доме. Проводите влажную уборку как минимум раз в неделю и меняйте постельное белье с такой же периодичностью", - добавили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что чистить сантехнику и ванну следует не реже одного раза в неделю с использованием дезинфицирующих средств. Моющие средства нужно использовать строго по назначению.
"Уборку нужно начинать с жилых комнат, следуя правилу "сверху вниз": сначала окна, затем шторы и полки, а в завершение - полы", - сообщили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что поддерживать чистоту на кухне нужно особенно тщательно, чтобы избежать пищевых отравлений. Следует также регулярно мыть холодильник и все полки с использованием безопасных дезинфицирующих средств.
"Мыть кухонную посуду следует в горячей воде с дезинфицирующим средством, а губки менять не реже одного раза в неделю. Рабочие поверхности, включая раковину и стол, обрабатывайте дезинфицирующими средствами после мытья", - уточнили в ведомстве.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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