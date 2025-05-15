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Роснедра выставили на торги участок недр в Забайкалье с запасами золота
Роснедра выставили на торги участок недр в Забайкалье с запасами золота - РИА Новости, 15.05.2025
Роснедра выставили на торги участок недр в Забайкалье с запасами золота
Роснедра выставили на торги участок недр Карийское в Забайкальском крае с запасами золота, начальная цена - 269,67 миллиона рублей, следует из данных... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:29:00+03:00
2025-05-15T11:29:00+03:00
2025-05-15T11:29:00+03:00
экономика
забайкальский край
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роснедра выставили на торги участок недр Карийское в Забайкальском крае с запасами золота, начальная цена - 269,67 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 6 июня, а сами торги намечены на 30 июня. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 269,674 миллиона рублей, а шаг аукциона - 26,967 миллиона. Площадь участка - 17,23 квадратного километра. По состоянию на 1 января текущего года на государственном балансе числятся балансовые и забалансовые запасы для подземной отработки, в частности по категории С1 они составляют 464 тысячи тонн руды и 2324 кг золота, по категории С2 - 181 тысячу тонн руды и 2068 кг золота. Прогнозные ресурсы рудного золота в целом по Карийскому месторождению по категории Р1 оцениваются в 6,9 тонны золота со средним содержанием 5,9 грамма на тонну, по категории Р2 - 12,9 тонны золота со средним содержанием 6,6 грамма на тонну, следует из приказа Дальнедр.
https://ria.ru/20250514/zoloto-2016910465.html
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экономика, забайкальский край, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Забайкальский край, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Роснедра выставили на торги участок недр в Забайкалье с запасами золота
Роснедра выставили на торги участок недр Карийское в Забайкалье за 269 млн руб
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роснедра выставили на торги участок недр Карийское в Забайкальском крае с запасами золота, начальная цена - 269,67 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 6 июня, а сами торги намечены на 30 июня. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 269,674 миллиона рублей, а шаг аукциона - 26,967 миллиона. Площадь участка - 17,23 квадратного километра.
По состоянию на 1 января текущего года на государственном балансе числятся балансовые и забалансовые запасы для подземной отработки, в частности по категории С1 они составляют 464 тысячи тонн руды и 2324 кг золота, по категории С2 - 181 тысячу тонн руды и 2068 кг золота.
Прогнозные ресурсы рудного золота в целом по Карийскому месторождению по категории Р1 оцениваются в 6,9 тонны золота со средним содержанием 5,9 грамма на тонну, по категории Р2 - 12,9 тонны золота со средним содержанием 6,6 грамма на тонну, следует из приказа Дальнедр.