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Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов - РИА Новости, 15.05.2025
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17:04 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/roskomnadzor-2017161847.html
Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов
Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов - РИА Новости, 15.05.2025
Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов
Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность - сейчас внесудебная блокировка такой... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:04:00+03:00
2025-05-15T17:04:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность - сейчас внесудебная блокировка такой информации происходит в течение трех дней, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "Сейчас у нас вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность является той категорией информации, доступ к которой ограничивается уполномоченным органом. Уполномоченным органом в данном случае является Росмолодежь", - сказал Ижко во время выступления на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. "Это внесудебная блокировка, она достаточно быстрая, то есть в соответствии со сроками ограничение доступа информации происходит в срок, не превышающий трех дней, а то и быстрее. С начала введения этого основания для ограничения доступа нами заблокировано более 108 тысяч материалов", - отметил он. Он отметил, что подобный механизм блокировки показывает свою эффективность: несмотря на то, что появляется достаточное количество материалов, Роскомнадзор и Росмолодежь их выявляют и принимают меры по ограничению. РКН видит перед собой задачу сократить "жизненный цикл" такого противоправного контента - сейчас среднее время для поиска и блокировки составляет 24-26 часов. Некоторые материалы, объяснил Ижко, требуют экспертного исследования - то есть перед тем, как ограничить доступ к ним, необходимо сформулировать основания. Комментируя блокировку информации, противоречащей традиционным ценностям, Ижко отметил, что это будет возможно после определения терминологии и критериев для таких материалов. "Мы определимся, что это за информация, мы настроим свои автоматизированные системы, своих людей, которые осуществляют мониторинг. И вместе с коллегами, с заинтересованными органами будем мониторить и ограничивать. Сейчас пока у нас это не закреплено и нет такого понятия. У нас есть опыт отдельной тематики - это чайлдфри*, ЛГБТ**-контент. То есть после того, как они были отдельными введены основаниями, ... к этой информации ограничивается доступ, работа ведется", - добавил представитель РКН.* Пропаганда движения запрещена в России** Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское
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96
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Госдума РФ
Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов

РКН заблокировал более 108 тысяч вовлекающих детей в преступность материалов

© Depositphotos.com / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность - сейчас внесудебная блокировка такой информации происходит в течение трех дней, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.
"Сейчас у нас вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность является той категорией информации, доступ к которой ограничивается уполномоченным органом. Уполномоченным органом в данном случае является Росмолодежь", - сказал Ижко во время выступления на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
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"Это внесудебная блокировка, она достаточно быстрая, то есть в соответствии со сроками ограничение доступа информации происходит в срок, не превышающий трех дней, а то и быстрее. С начала введения этого основания для ограничения доступа нами заблокировано более 108 тысяч материалов", - отметил он.
Он отметил, что подобный механизм блокировки показывает свою эффективность: несмотря на то, что появляется достаточное количество материалов, Роскомнадзор и Росмолодежь их выявляют и принимают меры по ограничению. РКН видит перед собой задачу сократить "жизненный цикл" такого противоправного контента - сейчас среднее время для поиска и блокировки составляет 24-26 часов.
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Некоторые материалы, объяснил Ижко, требуют экспертного исследования - то есть перед тем, как ограничить доступ к ним, необходимо сформулировать основания.
Комментируя блокировку информации, противоречащей традиционным ценностям, Ижко отметил, что это будет возможно после определения терминологии и критериев для таких материалов.
"Мы определимся, что это за информация, мы настроим свои автоматизированные системы, своих людей, которые осуществляют мониторинг. И вместе с коллегами, с заинтересованными органами будем мониторить и ограничивать. Сейчас пока у нас это не закреплено и нет такого понятия. У нас есть опыт отдельной тематики - это чайлдфри*, ЛГБТ**-контент. То есть после того, как они были отдельными введены основаниями, ... к этой информации ограничивается доступ, работа ведется", - добавил представитель РКН.
* Пропаганда движения запрещена в России
** Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское
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