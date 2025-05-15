https://ria.ru/20250515/roskomnadzor-2017161847.html

Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов

Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов - РИА Новости, 15.05.2025

Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов

Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность - сейчас внесудебная блокировка такой... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:04:00+03:00

2025-05-15T17:04:00+03:00

2025-05-15T17:04:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f4670146ca9d5797880c2333ec3fa575.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность - сейчас внесудебная блокировка такой информации происходит в течение трех дней, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "Сейчас у нас вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность является той категорией информации, доступ к которой ограничивается уполномоченным органом. Уполномоченным органом в данном случае является Росмолодежь", - сказал Ижко во время выступления на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. "Это внесудебная блокировка, она достаточно быстрая, то есть в соответствии со сроками ограничение доступа информации происходит в срок, не превышающий трех дней, а то и быстрее. С начала введения этого основания для ограничения доступа нами заблокировано более 108 тысяч материалов", - отметил он. Он отметил, что подобный механизм блокировки показывает свою эффективность: несмотря на то, что появляется достаточное количество материалов, Роскомнадзор и Росмолодежь их выявляют и принимают меры по ограничению. РКН видит перед собой задачу сократить "жизненный цикл" такого противоправного контента - сейчас среднее время для поиска и блокировки составляет 24-26 часов. Некоторые материалы, объяснил Ижко, требуют экспертного исследования - то есть перед тем, как ограничить доступ к ним, необходимо сформулировать основания. Комментируя блокировку информации, противоречащей традиционным ценностям, Ижко отметил, что это будет возможно после определения терминологии и критериев для таких материалов. "Мы определимся, что это за информация, мы настроим свои автоматизированные системы, своих людей, которые осуществляют мониторинг. И вместе с коллегами, с заинтересованными органами будем мониторить и ограничивать. Сейчас пока у нас это не закреплено и нет такого понятия. У нас есть опыт отдельной тематики - это чайлдфри*, ЛГБТ**-контент. То есть после того, как они были отдельными введены основаниями, ... к этой информации ограничивается доступ, работа ведется", - добавил представитель РКН.* Пропаганда движения запрещена в России** Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское

https://ria.ru/20250404/blogery-2009277464.html

https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html

https://ria.ru/20250301/youtube--2002432484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), госдума рф