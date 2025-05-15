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Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17

Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17 - РИА Новости, 15.05.2025

Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что согласился с мнением президента РФ Владимира Путина по трагедии рейса MH17, подчеркнув, что несмотря на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:59:00+03:00

2025-05-15T23:59:00+03:00

2025-05-15T23:59:00+03:00

в мире

россия

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владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

сергей лавров

международная организация гражданской авиации

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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что согласился с мнением президента РФ Владимира Путина по трагедии рейса MH17, подчеркнув, что несмотря на давление "некоторых стран" в расследовании этого дела необходимы сотрудничество и независимая экспертиза. Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение совета ИКАО по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии в РФ, но сделать это не удалось. "С президентом Путиным я даже затронул очень щекотливую тему - историю со сбитым малайзийским самолетом MH17, в результате которой погибли 43 малазийца. Люди сказали бы: "Такое могут обсуждать только настоящие друзья". И я поднял этот вопрос как настоящий друг. Я спросил, как мне реагировать на этот отчет ИКАО-ООН? И должен сказать, что президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы - все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен - это обязательное предварительное условие", - рассказал премьер-министр во время лекции в МГИМО. Ибрагим добавил, что только доверие Путину как настоящему другу позволило премьеру "набраться храбрости", чтобы задать российскому лидеру этот вопрос. "И его ответ чрезвычайно помог мне. Нет никаких сомнений в том, что была огромная трагедия, и нет сомнений, что мы докопаемся до сути дела. Мы окажем все возможное содействие, чтобы выяснить правду об этой трагедии. Но, конечно, у нас для этого должны быть заслуживающие доверия институты, независимые профессиональные учреждения. И это очень сложно, потому что некоторые страны от нас ожидают, что мы будем твердо противостоять и не соглашаться", - добавил Ибрагим. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.

https://ria.ru/20250514/premer-2016993334.html

https://ria.ru/20250514/putin-2016982780.html

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