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Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17 - РИА Новости, 15.05.2025
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23:59 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/reys-2017241289.html
Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17
Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17 - РИА Новости, 15.05.2025
Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что согласился с мнением президента РФ Владимира Путина по трагедии рейса MH17, подчеркнув, что несмотря на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:59:00+03:00
2025-05-15T23:59:00+03:00
в мире
россия
малайзия
украина
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
сергей лавров
международная организация гражданской авиации
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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что согласился с мнением президента РФ Владимира Путина по трагедии рейса MH17, подчеркнув, что несмотря на давление "некоторых стран" в расследовании этого дела необходимы сотрудничество и независимая экспертиза. Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение совета ИКАО по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии в РФ, но сделать это не удалось. "С президентом Путиным я даже затронул очень щекотливую тему - историю со сбитым малайзийским самолетом MH17, в результате которой погибли 43 малазийца. Люди сказали бы: "Такое могут обсуждать только настоящие друзья". И я поднял этот вопрос как настоящий друг. Я спросил, как мне реагировать на этот отчет ИКАО-ООН? И должен сказать, что президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы - все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен - это обязательное предварительное условие", - рассказал премьер-министр во время лекции в МГИМО. Ибрагим добавил, что только доверие Путину как настоящему другу позволило премьеру "набраться храбрости", чтобы задать российскому лидеру этот вопрос. "И его ответ чрезвычайно помог мне. Нет никаких сомнений в том, что была огромная трагедия, и нет сомнений, что мы докопаемся до сути дела. Мы окажем все возможное содействие, чтобы выяснить правду об этой трагедии. Но, конечно, у нас для этого должны быть заслуживающие доверия институты, независимые профессиональные учреждения. И это очень сложно, потому что некоторые страны от нас ожидают, что мы будем твердо противостоять и не соглашаться", - добавил Ибрагим. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
https://ria.ru/20250514/premer-2016993334.html
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в мире, россия, малайзия, украина, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сергей лавров, международная организация гражданской авиации, оон, мгимо, крушение малайзийского boeing под донецком
В мире, Россия, Малайзия, Украина, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Сергей Лавров, Международная организация гражданской авиации, ООН, МГИМО, Крушение малайзийского Boeing под Донецком
Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17

Премьер Малайзии согласился с Путиным по расследованию катастрофы рейса MH17

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что согласился с мнением президента РФ Владимира Путина по трагедии рейса MH17, подчеркнув, что несмотря на давление "некоторых стран" в расследовании этого дела необходимы сотрудничество и независимая экспертиза.
Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение совета ИКАО по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии в РФ, но сделать это не удалось.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям погибших
14 мая, 22:09
"С президентом Путиным я даже затронул очень щекотливую тему - историю со сбитым малайзийским самолетом MH17, в результате которой погибли 43 малазийца. Люди сказали бы: "Такое могут обсуждать только настоящие друзья". И я поднял этот вопрос как настоящий друг. Я спросил, как мне реагировать на этот отчет ИКАО-ООН? И должен сказать, что президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы - все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен - это обязательное предварительное условие", - рассказал премьер-министр во время лекции в МГИМО.
Ибрагим добавил, что только доверие Путину как настоящему другу позволило премьеру "набраться храбрости", чтобы задать российскому лидеру этот вопрос.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после российско-малайзийских переговоров - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин и премьер Малайзии обсудили решение ИКАО по MH17
14 мая, 20:47
"И его ответ чрезвычайно помог мне. Нет никаких сомнений в том, что была огромная трагедия, и нет сомнений, что мы докопаемся до сути дела. Мы окажем все возможное содействие, чтобы выяснить правду об этой трагедии. Но, конечно, у нас для этого должны быть заслуживающие доверия институты, независимые профессиональные учреждения. И это очень сложно, потому что некоторые страны от нас ожидают, что мы будем твердо противостоять и не соглашаться", - добавил Ибрагим.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17
14 мая, 17:07
 
В миреРоссияМалайзияУкраинаВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Сергей ЛавровМеждународная организация гражданской авиацииООНМГИМОКрушение малайзийского Boeing под Донецком
 
 
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