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РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса - РИА Новости, 15.05.2025
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17:13 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rets-2017164534.html
РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса
РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса - РИА Новости, 15.05.2025
РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса
Объединенные Арабские Эмираты – это главная площадка в мире для развития бизнеса, и российскому бизнесу следует активно использовать возможности, которые там... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:13:00+03:00
2025-05-15T17:13:00+03:00
экономика
оаэ
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты – это главная площадка в мире для развития бизнеса, и российскому бизнесу следует активно использовать возможности, которые там сосредоточены, высказал мнение представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024"."Эмираты – это самый большой хаб, своеобразная витрина, где любой покупатель, бизнесмен из других стран, приезжает и находит себе контрагентов со всего мира. Поэтому РЭЦ проводит здесь различные активности для развития российского бизнеса. В этом году на крупнейшей пищевой выставке Gulfood мы представили порядка 115 компаний. И в среднем, для каждой компании мы провели по 10-15 целевых встреч с потенциальными партнерами из ОАЭ, Ливана, Саудовской Аравии, Омана, Катара, а также Африки. И поэтому, ОАЭ – это действительно своеобразный торгово-экономический и культурный хаб", – сообщил Джаббори на сессии "Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ".Он также рассказал о первом Фестивале-ярмарке товаров "Сделано в России", которую РЭЦ провел в Дубае и Абу-Даби. "Мы смогли показать продукцию более 80 российских компаний, реализовать товары. В фестивале участвовали порядка 30 российских регионов, очень классно проявил себя Нижний Новгород. Наших арабских партнеров нужно приглашать в отдаленные регионы, где есть потенциал, где есть новые точки для роста. Эти регионы пришли не просто продавать, но и показать свою культуру, которую мы активно используем как элемент мягкой силы. Это помогает сближению с нашими партнерами и развитию торговли", – сказал представитель РЭЦ в ОАЭ."Нужно использовать те механизмы и ресурсы, которые в ОАЭ сосредоточены, а именно свободные экономические зоны – KEZAD, JAFZA. Для каждого зарубежного производителя товаров и услуг есть свой специализированный кластер и фри-зона, где ему будет удобно и комфортно. В этих фри-зонах есть возможность сотрудничать с другими странами Ближнего Востока, так как у ОАЭ действуют соглашения о свободной торговле с внешним миром и отрадно, что скоро к ним присоединится ЕАЭС и наши компании смогут еще эффективнее конкурировать на этом рынке", – заключил Джаббори.
https://ria.ru/20250515/rets-2017164063.html
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экономика, оаэ, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, ОАЭ, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса

РЭЦ: российскому бизнесу следует активно использовать возможности развития в ОАЭ

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкСессия "Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ"
Сессия Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Сессия "Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты – это главная площадка в мире для развития бизнеса, и российскому бизнесу следует активно использовать возможности, которые там сосредоточены, высказал мнение представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024".
"Эмираты – это самый большой хаб, своеобразная витрина, где любой покупатель, бизнесмен из других стран, приезжает и находит себе контрагентов со всего мира. Поэтому РЭЦ проводит здесь различные активности для развития российского бизнеса. В этом году на крупнейшей пищевой выставке Gulfood мы представили порядка 115 компаний. И в среднем, для каждой компании мы провели по 10-15 целевых встреч с потенциальными партнерами из ОАЭ, Ливана, Саудовской Аравии, Омана, Катара, а также Африки. И поэтому, ОАЭ – это действительно своеобразный торгово-экономический и культурный хаб", – сообщил Джаббори на сессии "Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ".
Руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки АО РЭЦ Исрафил Али-Заде во время сессии Особенности выхода российских предприятий на рынок стран Арабского залива на XVI Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
РЭЦ рассказал об особенностях работы на рынках стран Персидского залива
Вчера, 17:10
Он также рассказал о первом Фестивале-ярмарке товаров "Сделано в России", которую РЭЦ провел в Дубае и Абу-Даби. "Мы смогли показать продукцию более 80 российских компаний, реализовать товары. В фестивале участвовали порядка 30 российских регионов, очень классно проявил себя Нижний Новгород. Наших арабских партнеров нужно приглашать в отдаленные регионы, где есть потенциал, где есть новые точки для роста. Эти регионы пришли не просто продавать, но и показать свою культуру, которую мы активно используем как элемент мягкой силы. Это помогает сближению с нашими партнерами и развитию торговли", – сказал представитель РЭЦ в ОАЭ.
"Нужно использовать те механизмы и ресурсы, которые в ОАЭ сосредоточены, а именно свободные экономические зоны – KEZAD, JAFZA. Для каждого зарубежного производителя товаров и услуг есть свой специализированный кластер и фри-зона, где ему будет удобно и комфортно. В этих фри-зонах есть возможность сотрудничать с другими странами Ближнего Востока, так как у ОАЭ действуют соглашения о свободной торговле с внешним миром и отрадно, что скоро к ним присоединится ЕАЭС и наши компании смогут еще эффективнее конкурировать на этом рынке", – заключил Джаббори.
Джаббори Наджибулло Гаффорзода, официальный представитель Российского экспортного центра РФ в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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