РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса
РЭЦ: российскому бизнесу следует активно использовать возможности развития в ОАЭ
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкСессия "Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ"
Сессия "Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты – это главная площадка в мире для развития бизнеса, и российскому бизнесу следует активно использовать возможности, которые там сосредоточены, высказал мнение представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024".
"Эмираты – это самый большой хаб, своеобразная витрина, где любой покупатель, бизнесмен из других стран, приезжает и находит себе контрагентов со всего мира. Поэтому РЭЦ проводит здесь различные активности для развития российского бизнеса. В этом году на крупнейшей пищевой выставке Gulfood мы представили порядка 115 компаний. И в среднем, для каждой компании мы провели по 10-15 целевых встреч с потенциальными партнерами из ОАЭ, Ливана, Саудовской Аравии, Омана, Катара, а также Африки. И поэтому, ОАЭ – это действительно своеобразный торгово-экономический и культурный хаб", – сообщил Джаббори на сессии "Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ".
Он также рассказал о первом Фестивале-ярмарке товаров "Сделано в России", которую РЭЦ провел в Дубае и Абу-Даби. "Мы смогли показать продукцию более 80 российских компаний, реализовать товары. В фестивале участвовали порядка 30 российских регионов, очень классно проявил себя Нижний Новгород. Наших арабских партнеров нужно приглашать в отдаленные регионы, где есть потенциал, где есть новые точки для роста. Эти регионы пришли не просто продавать, но и показать свою культуру, которую мы активно используем как элемент мягкой силы. Это помогает сближению с нашими партнерами и развитию торговли", – сказал представитель РЭЦ в ОАЭ.
"Нужно использовать те механизмы и ресурсы, которые в ОАЭ сосредоточены, а именно свободные экономические зоны – KEZAD, JAFZA. Для каждого зарубежного производителя товаров и услуг есть свой специализированный кластер и фри-зона, где ему будет удобно и комфортно. В этих фри-зонах есть возможность сотрудничать с другими странами Ближнего Востока, так как у ОАЭ действуют соглашения о свободной торговле с внешним миром и отрадно, что скоро к ним присоединится ЕАЭС и наши компании смогут еще эффективнее конкурировать на этом рынке", – заключил Джаббори.