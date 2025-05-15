https://ria.ru/20250515/rets-2017164534.html

РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса

РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса - РИА Новости, 15.05.2025

РЭЦ: ОАЭ – страна возможностей для российского бизнеса

Объединенные Арабские Эмираты – это главная площадка в мире для развития бизнеса, и российскому бизнесу следует активно использовать возможности, которые там... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:13:00+03:00

2025-05-15T17:13:00+03:00

2025-05-15T17:13:00+03:00

экономика

оаэ

россия

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017143189_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f0f09faa10b64256f421544536df7c55.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты – это главная площадка в мире для развития бизнеса, и российскому бизнесу следует активно использовать возможности, которые там сосредоточены, высказал мнение представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024"."Эмираты – это самый большой хаб, своеобразная витрина, где любой покупатель, бизнесмен из других стран, приезжает и находит себе контрагентов со всего мира. Поэтому РЭЦ проводит здесь различные активности для развития российского бизнеса. В этом году на крупнейшей пищевой выставке Gulfood мы представили порядка 115 компаний. И в среднем, для каждой компании мы провели по 10-15 целевых встреч с потенциальными партнерами из ОАЭ, Ливана, Саудовской Аравии, Омана, Катара, а также Африки. И поэтому, ОАЭ – это действительно своеобразный торгово-экономический и культурный хаб", – сообщил Джаббори на сессии "Вопросы инвестиционного сотрудничества в развитии промышленной и торговой кооперации между Россией и ОАЭ".Он также рассказал о первом Фестивале-ярмарке товаров "Сделано в России", которую РЭЦ провел в Дубае и Абу-Даби. "Мы смогли показать продукцию более 80 российских компаний, реализовать товары. В фестивале участвовали порядка 30 российских регионов, очень классно проявил себя Нижний Новгород. Наших арабских партнеров нужно приглашать в отдаленные регионы, где есть потенциал, где есть новые точки для роста. Эти регионы пришли не просто продавать, но и показать свою культуру, которую мы активно используем как элемент мягкой силы. Это помогает сближению с нашими партнерами и развитию торговли", – сказал представитель РЭЦ в ОАЭ."Нужно использовать те механизмы и ресурсы, которые в ОАЭ сосредоточены, а именно свободные экономические зоны – KEZAD, JAFZA. Для каждого зарубежного производителя товаров и услуг есть свой специализированный кластер и фри-зона, где ему будет удобно и комфортно. В этих фри-зонах есть возможность сотрудничать с другими странами Ближнего Востока, так как у ОАЭ действуют соглашения о свободной торговле с внешним миром и отрадно, что скоро к ним присоединится ЕАЭС и наши компании смогут еще эффективнее конкурировать на этом рынке", – заключил Джаббори.

https://ria.ru/20250515/rets-2017164063.html

https://ria.ru/20250515/podderzhka-2017103582.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, оаэ, россия, российский экспортный центр (рэц)