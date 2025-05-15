https://ria.ru/20250515/rets-2017164063.html

РЭЦ рассказал об особенностях работы на рынках стран Персидского залива

РЭЦ рассказал об особенностях работы на рынках стран Персидского залива - РИА Новости, 15.05.2025

РЭЦ рассказал об особенностях работы на рынках стран Персидского залива

При выходе на рынки стран Персидского залива российскому бизнесу стоит учитывать особенности региона, включая местную специфику бизнес-коммуникации и высокую... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:10:00+03:00

2025-05-15T17:10:00+03:00

2025-05-15T17:10:00+03:00

экономика

персидский залив

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. При выходе на рынки стран Персидского залива российскому бизнесу стоит учитывать особенности региона, включая местную специфику бизнес-коммуникации и высокую конкуренцию на местном рынке, вопросы сертификации продукции, рассказал в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Исрафил Али-Заде."Главные задачи РЭЦ как института развития – помочь компаниям разобраться в специфике делового микроклимата и традиций в регионе. Это очень важно для бизнеса, особенно если выход на новые рынки осуществляется компаниями впервые. Еще больше вопросов возникает при постановке более серьезных задач, таких как локализация производства, поскольку ряд стран выдвигает особые требования к созданию совместных предприятий или переносу части производственных мощностей, в переплетении которых необходимо разбираться. Кроме того, работая в особых экономических зонах, необходимо учитывать их регуляторные нормы, которые от зоны к зоне могут значительно отличаться. Не стоит забывать и про сертификацию "Халяль" – обязательное условие для выхода на рынки пищевой, фармацевтической и косметической продукции", – сказал Исрафил Али-Заде.Он напомнил, что Группа РЭЦ продолжает расширять физическое присутствие в регионе. "За последний год мы открыли три новых представительства – в ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте. Российский экспортный центр оказывает компаниям консультационную, финансовую и логистическую поддержку, а также содействует в прохождении необходимых сертификаций и адаптации продукции под требования рынков Ближнего Востока", – подчеркнул Али-Заде.

https://ria.ru/20250515/podderzhka-2017103582.html

персидский залив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, персидский залив, россия, российский экспортный центр (рэц)