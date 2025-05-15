https://ria.ru/20250515/raschety--2017062048.html

ВС России уничтожили семь украинских беспилотников

ВС России уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 15.05.2025

ВС России уничтожили семь украинских беспилотников

Минобороны РФ рассказало о поражении беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных... РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о поражении беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон". Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" на видео Минобороны РФ поражают беспилотники самолетного типа ВСУ, среди которых три "Фурии", два "Гора", "Лелека-100" и "Домаха".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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