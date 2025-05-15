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ВС России уничтожили семь украинских беспилотников
ВС России уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 15.05.2025
ВС России уничтожили семь украинских беспилотников
Минобороны РФ рассказало о поражении беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:18:00+03:00
2025-05-15T11:18:00+03:00
2025-05-15T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о поражении беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон". Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" на видео Минобороны РФ поражают беспилотники самолетного типа ВСУ, среди которых три "Фурии", два "Гора", "Лелека-100" и "Домаха".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили семь украинских беспилотников
Расчеты центра "Рубикон" ВС РФ уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа