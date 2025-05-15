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ВС России уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 15.05.2025 (обновлено: 11:19 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/raschety--2017062048.html
ВС России уничтожили семь украинских беспилотников
ВС России уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 15.05.2025
ВС России уничтожили семь украинских беспилотников
Минобороны РФ рассказало о поражении беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных... РИА Новости, 15.05.2025
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о поражении беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон". Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" на видео Минобороны РФ поражают беспилотники самолетного типа ВСУ, среди которых три "Фурии", два "Гора", "Лелека-100" и "Домаха".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили семь украинских беспилотников

Расчеты центра "Рубикон" ВС РФ уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о поражении беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон".
Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" на видео Минобороны РФ поражают беспилотники самолетного типа ВСУ, среди которых три "Фурии", два "Гора", "Лелека-100" и "Домаха".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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