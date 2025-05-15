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Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/putin-2017182946.html
Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО
Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 15.05.2025
Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне СВО в среду доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне боевых... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:07:00+03:00
2025-05-15T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
владимир мединский
владимир путин
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне СВО в среду доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне боевых действий, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Министр обороны (Андрей Белоусов - ред.), начальник генерального штаба (Валерий Герасимов - ред.), а также все командующие группировками российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий", - сказал Мединский журналистам.
https://ria.ru/20241213/belousov-1988981041.html
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россия, андрей белоусов, владимир мединский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Мединский, Владимир Путин
Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО

Министр обороны и все командующие в среду доложили Путину о ситуации в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне СВО в среду доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне боевых действий, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Министр обороны (Андрей Белоусов - ред.), начальник генерального штаба (Валерий Герасимов - ред.), а также все командующие группировками российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий", - сказал Мединский журналистам.
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13 декабря 2024, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовВладимир МединскийВладимир Путин
 
 
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