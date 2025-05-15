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Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО
Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 15.05.2025
Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне СВО в среду доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне боевых... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:07:00+03:00
2025-05-15T18:07:00+03:00
2025-05-15T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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андрей белоусов
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне СВО в среду доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне боевых действий, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Министр обороны (Андрей Белоусов - ред.), начальник генерального штаба (Валерий Герасимов - ред.), а также все командующие группировками российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий", - сказал Мединский журналистам.
https://ria.ru/20241213/belousov-1988981041.html
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россия, андрей белоусов, владимир мединский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Мединский, Владимир Путин
Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне СВО
Министр обороны и все командующие в среду доложили Путину о ситуации в зоне СВО