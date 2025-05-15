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На Западе сделали неожиданное заявление о требовании Киева по переговорам - РИА Новости, 15.05.2025
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18:02 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/putin-2017174020.html
На Западе сделали неожиданное заявление о требовании Киева по переговорам
На Западе сделали неожиданное заявление о требовании Киева по переговорам - РИА Новости, 15.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о требовании Киева по переговорам
Президент России Владимир Путин заставил Владимира Зеленского пойти на переговоры, заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:02:00+03:00
2025-05-15T18:02:00+03:00
в мире
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владимир путин
владимир зеленский
алессандро орсини
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заставил Владимира Зеленского пойти на переговоры, заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X, комментируя требования главы киевского режима о личном присутствии российского лидера в Стамбуле."Это немного похоже на то, как сурок кричит тигру: "Вылезай из своей берлоги, тигр, я сурок! Не бойся меня!" На самом деле именно Путин вытащил Зеленского и НАТО, заставив их пойти на переговоры", — написал он.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии президента России на переговорах в Турции.Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг, при этом сам не будет участвовать в них, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017137650.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, алессандро орсини, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Алессандро Орсини, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
На Западе сделали неожиданное заявление о требовании Киева по переговорам

Орсини: Путин заставил Зеленского и НАТО пойти на переговоры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУ въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
У въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заставил Владимира Зеленского пойти на переговоры, заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X, комментируя требования главы киевского режима о личном присутствии российского лидера в Стамбуле.
"Это немного похоже на то, как сурок кричит тигру: "Вылезай из своей берлоги, тигр, я сурок! Не бойся меня!" На самом деле именно Путин вытащил Зеленского и НАТО, заставив их пойти на переговоры", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение в США
Вчера, 15:50
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии президента России на переговорах в Турции.
Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг, при этом сам не будет участвовать в них, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения
Вчера, 14:25
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлессандро ОрсиниНАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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