https://ria.ru/20250515/putin-2017144924.html

Путин продлил действие плана обороны России

Путин продлил действие плана обороны России - РИА Новости, 15.05.2025

Путин продлил действие плана обороны России

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении действия плана обороны России на два года, до 2027-го. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:12:00+03:00

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2025-05-15T16:52:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о продлении действия плана обороны России на два года, до 2027-го.Документ опубликован на официальном портале правовых актов. План вступил в силу 1 января 2021 года и действовал в течение пяти лет. Как следует из президентского указа, он предназначен для "осуществления мероприятий в области обороны".Документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов, его содержание засекречено.Предыдущий пятилетний план обороны России действовал в 2016-2020 годах.

https://ria.ru/20250515/putin-2017041767.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность