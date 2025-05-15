https://ria.ru/20250515/putin-2017144924.html
Путин продлил действие плана обороны России
Путин продлил действие плана обороны России - РИА Новости, 15.05.2025
Путин продлил действие плана обороны России
Президент Владимир Путин подписал указ о продлении действия плана обороны России на два года, до 2027-го. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:12:00+03:00
2025-05-15T16:12:00+03:00
2025-05-15T16:52:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о продлении действия плана обороны России на два года, до 2027-го.Документ опубликован на официальном портале правовых актов. План вступил в силу 1 января 2021 года и действовал в течение пяти лет. Как следует из президентского указа, он предназначен для "осуществления мероприятий в области обороны".Документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов, его содержание засекречено.Предыдущий пятилетний план обороны России действовал в 2016-2020 годах.
https://ria.ru/20250515/putin-2017041767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин продлил действие плана обороны России
Путин продлил действие плана обороны России на два года, до 2027-го