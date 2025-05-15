https://ria.ru/20250515/putin-2017112912.html

Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных

Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных - РИА Новости, 15.05.2025

Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных

Президент России Владимир Путин предложил председателю ПАО "Банк ПСБ" Петру Фрадкову отдельно обсудить вопросы, связанные с обеспечением военных жильем. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:47:00+03:00

2025-05-15T14:47:00+03:00

2025-05-15T15:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

петр фрадков

жилье

вооруженные силы рф

промсвязьбанк

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил председателю ПАО "Банк ПСБ" Петру Фрадкову отдельно обсудить вопросы, связанные с обеспечением военных жильем. Глава государства в четверг встретился с главой ПСБ в Кремле. Фрадков в ходе встречи отметил, что полмиллиона военнослужащих являются клиентами банка. По его словам, сейчас ПСБ - абсолютный лидер по военной ипотеке. "По жилью для военных надо будет отдельно потом поговорить", - обратился Путин к главе банка.

https://ria.ru/20250506/psb-2015242556.html

https://ria.ru/20250430/psb-2014353104.html

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россия, владимир путин, петр фрадков, жилье, вооруженные силы рф, промсвязьбанк