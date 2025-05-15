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Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных
Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных - РИА Новости, 15.05.2025
Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных
Президент России Владимир Путин предложил председателю ПАО "Банк ПСБ" Петру Фрадкову отдельно обсудить вопросы, связанные с обеспечением военных жильем. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:47:00+03:00
2025-05-15T14:47:00+03:00
2025-05-15T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
петр фрадков
жилье
вооруженные силы рф
промсвязьбанк
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил председателю ПАО "Банк ПСБ" Петру Фрадкову отдельно обсудить вопросы, связанные с обеспечением военных жильем. Глава государства в четверг встретился с главой ПСБ в Кремле. Фрадков в ходе встречи отметил, что полмиллиона военнослужащих являются клиентами банка. По его словам, сейчас ПСБ - абсолютный лидер по военной ипотеке. "По жилью для военных надо будет отдельно потом поговорить", - обратился Путин к главе банка.
https://ria.ru/20250506/psb-2015242556.html
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россия, владимир путин, петр фрадков, жилье, вооруженные силы рф, промсвязьбанк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Петр Фрадков, Жилье, Вооруженные силы РФ, Промсвязьбанк
Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных
Путин предложил главе ПСБ Фрадкову отдельно обсудить обеспечение жильем военных