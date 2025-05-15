Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 15.05.2025 (обновлено: 15:08 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/putin-2017112912.html
Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных
Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных - РИА Новости, 15.05.2025
Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных
Президент России Владимир Путин предложил председателю ПАО "Банк ПСБ" Петру Фрадкову отдельно обсудить вопросы, связанные с обеспечением военных жильем. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:47:00+03:00
2025-05-15T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
петр фрадков
жилье
вооруженные силы рф
промсвязьбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017106871_0:74:3114:1826_1920x0_80_0_0_2232ec7e431ae9dd3596012180a6b719.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил председателю ПАО "Банк ПСБ" Петру Фрадкову отдельно обсудить вопросы, связанные с обеспечением военных жильем. Глава государства в четверг встретился с главой ПСБ в Кремле. Фрадков в ходе встречи отметил, что полмиллиона военнослужащих являются клиентами банка. По его словам, сейчас ПСБ - абсолютный лидер по военной ипотеке. "По жилью для военных надо будет отдельно потом поговорить", - обратился Путин к главе банка.
https://ria.ru/20250506/psb-2015242556.html
https://ria.ru/20250430/psb-2014353104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017106871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d169f21c3503f17500c62a3a0bff32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, петр фрадков, жилье, вооруженные силы рф, промсвязьбанк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Петр Фрадков, Жилье, Вооруженные силы РФ, Промсвязьбанк
Путин предложил главе ПСБ обсудить обеспечение жильем военных

Путин предложил главе ПСБ Фрадкову отдельно обсудить обеспечение жильем военных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время встречи. 15 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков во время встречи. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время встречи. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил председателю ПАО "Банк ПСБ" Петру Фрадкову отдельно обсудить вопросы, связанные с обеспечением военных жильем.
Глава государства в четверг встретился с главой ПСБ в Кремле.
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске
6 мая, 12:15
Фрадков в ходе встречи отметил, что полмиллиона военнослужащих являются клиентами банка. По его словам, сейчас ПСБ - абсолютный лидер по военной ипотеке.
"По жилью для военных надо будет отдельно потом поговорить", - обратился Путин к главе банка.
ПСБ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР
30 апреля, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПетр ФрадковЖильеВооруженные силы РФПромсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала