https://ria.ru/20250515/putin-2017101720.html

Песков: Путин определил переговорную позицию делегации в Стамбуле

Песков: Путин определил переговорную позицию делегации в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Песков: Путин определил переговорную позицию делегации в Стамбуле

Президент России Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации РФ в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне, РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:12:00+03:00

2025-05-15T14:12:00+03:00

2025-05-15T14:50:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации РФ в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент России провел совещание по подготовке нашей делегации к переговорам в Стамбуле. Это совещание состоялось вчера вечером, до отлета делегации в Турцию... Состоялось подробное совместное обсуждение всех докладов. С учетом этих докладов всех участников совещания президент России подвел итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле", - сказал он журналистам. Как сообщил Песков, на совещании у главы государства с докладом по внешнеполитической повестке выступил глава МИД Сергей Лавров. По вопросам безопасности и другим аспектам их деятельности выступали директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСБ Александр Бортников.Первый вице-премьер Денис Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа и о перспективных направлениях развития. С докладами выступили министр обороны Андрей Белоусов и начальник генштаба Валерий Герасимов. Все командующие группировок ВС РФ, задействованных в зоне СВО, доложили о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250515/medvedev--2017071437.html

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россия, стамбул, украина, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025