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Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка - РИА Новости, 15.05.2025
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14:10 15.05.2025 (обновлено: 14:25 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/putin-2017101170.html
Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка
Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка - РИА Новости, 15.05.2025
Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:10:00+03:00
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промсвязьбанк
россия
дмитрий песков
владимир путин
петр фрадков
экономика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что у Путина в четверг спокойный рабочий график, запланированы внутренние совещания и встречи."Будет помимо остальных встреч сегодня с докладом руководитель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Банк важнейший по своим функциям. Вот как раз доклад о том, как обстоят дела у этого кредитно-финансового учреждения", - сказал Песков журналистам.Остальные встречи президента носят непубличный характер, добавил он.
https://ria.ru/20250515/stambul-2017101908.html
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промсвязьбанк, россия, дмитрий песков, владимир путин, петр фрадков, экономика
Промсвязьбанк, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Петр Фрадков, Экономика
Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка

Путин проведет встречу с председателем ПАО Промсвязьбанк Фрадковым

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что у Путина в четверг спокойный рабочий график, запланированы внутренние совещания и встречи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Делегация России будет докладывать Путину о ходе переговоров в Стамбуле
Вчера, 14:12
"Будет помимо остальных встреч сегодня с докладом руководитель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Банк важнейший по своим функциям. Вот как раз доклад о том, как обстоят дела у этого кредитно-финансового учреждения", - сказал Песков журналистам.
Остальные встречи президента носят непубличный характер, добавил он.
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа
Вчера, 14:08
 
ПромсвязьбанкРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПетр ФрадковЭкономика
 
 
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