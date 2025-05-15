https://ria.ru/20250515/putin-2017101170.html
Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка
Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка - РИА Новости, 15.05.2025
Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:10:00+03:00
2025-05-15T14:10:00+03:00
2025-05-15T14:25:00+03:00
промсвязьбанк
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экономика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что у Путина в четверг спокойный рабочий график, запланированы внутренние совещания и встречи."Будет помимо остальных встреч сегодня с докладом руководитель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Банк важнейший по своим функциям. Вот как раз доклад о том, как обстоят дела у этого кредитно-финансового учреждения", - сказал Песков журналистам.Остальные встречи президента носят непубличный характер, добавил он.
https://ria.ru/20250515/stambul-2017101908.html
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промсвязьбанк, россия, дмитрий песков, владимир путин, петр фрадков, экономика
Промсвязьбанк, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Петр Фрадков, Экономика
Путин проведет встречу с председателем Промсвязьбанка
Путин проведет встречу с председателем ПАО Промсвязьбанк Фрадковым