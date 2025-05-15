Рейтинг@Mail.ru
"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 15.05.2025 (обновлено: 15:31 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/putin-2017065917.html
"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине
"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 15.05.2025
"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине
Президент Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:36:00+03:00
2025-05-15T15:31:00+03:00
в мире
стамбул
украина
россия
владимир путин
чей боуз
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Российскому президенту нельзя приказать встретиться с актерами, работающими на британцев и Брюссель. Ему нельзя приказать ехать куда-либо", — написал он.К своей публикации Боуз прикрепил статью британского издания Express, в которой сообщается об отсутствии Владимира Путина в числе участников переговоров в Стамбуле.Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской, которые начнутся во второй половине дня, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/putin-2017041767.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016997547.html
стамбул
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_89000892609c3d11ebe2009c65987ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, украина, россия, владимир путин, чей боуз, владимир мединский
В мире, Стамбул, Украина, Россия, Владимир Путин, Чей Боуз, Владимир Мединский
"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине

Боуз: Путину нельзя приказать присутствовать на встречах

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Российскому президенту нельзя приказать встретиться с актерами, работающими на британцев и Брюссель. Ему нельзя приказать ехать куда-либо", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Путин все изменил": на Западе испугались провала планов против России
Вчера, 10:07
К своей публикации Боуз прикрепил статью британского издания Express, в которой сообщается об отсутствии Владимира Путина в числе участников переговоров в Стамбуле.
Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской, которые начнутся во второй половине дня, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
14 мая, 22:56
 
В миреСтамбулУкраинаРоссияВладимир ПутинЧей БоузВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала