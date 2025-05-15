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"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине
"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 15.05.2025
"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине
Президент Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:36:00+03:00
2025-05-15T11:36:00+03:00
2025-05-15T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Российскому президенту нельзя приказать встретиться с актерами, работающими на британцев и Брюссель. Ему нельзя приказать ехать куда-либо", — написал он.К своей публикации Боуз прикрепил статью британского издания Express, в которой сообщается об отсутствии Владимира Путина в числе участников переговоров в Стамбуле.Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской, которые начнутся во второй половине дня, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/putin-2017041767.html
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В мире, Стамбул, Украина, Россия, Владимир Путин, Чей Боуз, Владимир Мединский
"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине
Боуз: Путину нельзя приказать присутствовать на встречах