https://ria.ru/20250515/putin-2017065917.html

"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине

"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 15.05.2025

"Ему нельзя приказать": журналист сделал неожиданное заявление о Путине

Президент Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:36:00+03:00

2025-05-15T11:36:00+03:00

2025-05-15T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Российскому президенту нельзя приказать встретиться с актерами, работающими на британцев и Брюссель. Ему нельзя приказать ехать куда-либо", — написал он.К своей публикации Боуз прикрепил статью британского издания Express, в которой сообщается об отсутствии Владимира Путина в числе участников переговоров в Стамбуле.Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской, которые начнутся во второй половине дня, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/putin-2017041767.html

https://ria.ru/20250514/putin-2016997547.html

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