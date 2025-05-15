https://ria.ru/20250515/putin-2017041767.html

"Путин все изменил": на Западе испугались провала планов против России

"Путин все изменил": на Западе испугались провала планов против России - РИА Новости, 15.05.2025

"Путин все изменил": на Западе испугались провала планов против России

Проведение переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле свело на нет усилия Европы по привлечению Соединенных Штатов к введению новых санкций в отношении... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:07:00+03:00

2025-05-15T10:07:00+03:00

2025-05-15T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Проведение переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле свело на нет усилия Европы по привлечению Соединенных Штатов к введению новых санкций в отношении Москвы, пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах."Как раз в тот момент, когда европейские чиновники стали замечать растущий скептицизм команды президента Дональда Трампа в отношении намерений России и начали обсуждать с официальными лицами США санкции, предложение президента Владимира Путина о переговорах изменило весь ход событий. Предложение о встрече поставило планы по введению санкций под сомнение", — говорится в статье.Издание подчеркивает, что страны ЕС по-прежнему настаивают на скоординированных европейских и американских санкциях, возможно, направленных против финансового и энергетического секторов, чтобы оказать давление на Москву.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавил делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV накануне сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.Путин на прошлой неделе предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250515/putin-2017024481.html

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россия, украина, стамбул, владимир путин, дональд трамп, владимир мединский, евросоюз, в мире