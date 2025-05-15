Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова
Путин присудил премию имени Жукова авторам монографии об украинском национализме
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки авторам монографии о зарождении и развитии украинского национализма.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, премия присуждена начальнику Военной академии Генштаба ВС РФ Владимиру Зарудницкому, заместителю начальника института - начальнику центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Александру Гирину и старшему научному сотруднику научно-исследовательского отдела центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Екатерине Скворцовой за монографию "Зарождение и развитие украинского национализма".
Также в области военной науки премия присуждена коллективу специалистов в составе начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина, начальника Военно-медицинской академии Евгения Крюкова, начальника кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии - главного травматолога МО РФ Владимира Хоминца, начальника Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Дениса Давыдова, замначальника госпиталя имени Бурденко по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня за разработку и внедрение современной концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу
9 сентября 2024, 23:30