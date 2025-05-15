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Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова - РИА Новости, 15.05.2025
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16:53 15.05.2025 (обновлено: 17:14 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/putin--2017157394.html
Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова
Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова - РИА Новости, 15.05.2025
Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова
Президент России Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки авторам монографии о... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки авторам монографии о зарождении и развитии украинского национализма.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, премия присуждена начальнику Военной академии Генштаба ВС РФ Владимиру Зарудницкому, заместителю начальника института - начальнику центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Александру Гирину и старшему научному сотруднику научно-исследовательского отдела центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Екатерине Скворцовой за монографию "Зарождение и развитие украинского национализма".Также в области военной науки премия присуждена коллективу специалистов в составе начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина, начальника Военно-медицинской академии Евгения Крюкова, начальника кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии - главного травматолога МО РФ Владимира Хоминца, начальника Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Дениса Давыдова, замначальника госпиталя имени Бурденко по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня за разработку и внедрение современной концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова

Путин присудил премию имени Жукова авторам монографии об украинском национализме

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки авторам монографии о зарождении и развитии украинского национализма.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, премия присуждена начальнику Военной академии Генштаба ВС РФ Владимиру Зарудницкому, заместителю начальника института - начальнику центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Александру Гирину и старшему научному сотруднику научно-исследовательского отдела центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Екатерине Скворцовой за монографию "Зарождение и развитие украинского национализма".
Также в области военной науки премия присуждена коллективу специалистов в составе начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина, начальника Военно-медицинской академии Евгения Крюкова, начальника кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии - главного травматолога МО РФ Владимира Хоминца, начальника Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Дениса Давыдова, замначальника госпиталя имени Бурденко по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня за разработку и внедрение современной концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
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