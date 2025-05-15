https://ria.ru/20250515/putin--2017157394.html

Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова

Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова - РИА Новости, 15.05.2025

Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова

Президент России Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки авторам монографии о... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:53:00+03:00

2025-05-15T16:53:00+03:00

2025-05-15T17:14:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки авторам монографии о зарождении и развитии украинского национализма.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, премия присуждена начальнику Военной академии Генштаба ВС РФ Владимиру Зарудницкому, заместителю начальника института - начальнику центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Александру Гирину и старшему научному сотруднику научно-исследовательского отдела центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Екатерине Скворцовой за монографию "Зарождение и развитие украинского национализма".Также в области военной науки премия присуждена коллективу специалистов в составе начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина, начальника Военно-медицинской академии Евгения Крюкова, начальника кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии - главного травматолога МО РФ Владимира Хоминца, начальника Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Дениса Давыдова, замначальника госпиталя имени Бурденко по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня за разработку и внедрение современной концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

https://ria.ru/20240909/premiya-1971714322.html

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владимир путин, россия, общество