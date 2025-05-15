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Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/pushilin-2017224015.html
Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке
Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке - РИА Новости, 15.05.2025
Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке
Мирный житель получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Старомихайловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:48:00+03:00
2025-05-15T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Старомихайловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В Старомихайловке при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. По его данным, также в результате вооруженной киевской агрессии в четверг повреждения получили производственное предприятие, автомобильная заправочная станция, а также автомобили в Горловке. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил Пушилин. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
старомихайловка
украина
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в мире, старомихайловка, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомихайловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке

Пушилин: в Старомихайловке при детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Старомихайловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"В Старомихайловке при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.
По его данным, также в результате вооруженной киевской агрессии в четверг повреждения получили производственное предприятие, автомобильная заправочная станция, а также автомобили в Горловке.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаромихайловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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