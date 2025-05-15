https://ria.ru/20250515/pushilin-2017224015.html

Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке

Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке - РИА Новости, 15.05.2025

Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке

Мирный житель получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Старомихайловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:48:00+03:00

2025-05-15T21:48:00+03:00

2025-05-15T21:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Старомихайловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В Старомихайловке при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. По его данным, также в результате вооруженной киевской агрессии в четверг повреждения получили производственное предприятие, автомобильная заправочная станция, а также автомобили в Горловке. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил Пушилин. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, старомихайловка, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины