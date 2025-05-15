https://ria.ru/20250515/pushilin-2017224015.html
Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке
Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке - РИА Новости, 15.05.2025
Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке
Мирный житель получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Старомихайловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:48:00+03:00
2025-05-15T21:48:00+03:00
2025-05-15T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Старомихайловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В Старомихайловке при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. По его данным, также в результате вооруженной киевской агрессии в четверг повреждения получили производственное предприятие, автомобильная заправочная станция, а также автомобили в Горловке. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил Пушилин. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
старомихайловка
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в Старомихайловке
Пушилин: в Старомихайловке при детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина