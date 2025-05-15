https://ria.ru/20250515/pushilin-2017078479.html

Пушилин отверг идею о 30-дневном перемирии

Пушилин отверг идею о 30-дневном перемирии - РИА Новости, 15.05.2025

Пушилин отверг идею о 30-дневном перемирии

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя идею Запада о 30-дневном перемирии, заявил РИА Новости, что такое оно нужно только для уставших боевиков украинского... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:31:00+03:00

2025-05-15T12:31:00+03:00

2025-05-15T12:57:00+03:00

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя идею Запада о 30-дневном перемирии, заявил РИА Новости, что такое оно нужно только для уставших боевиков украинского режима, которые на некоторых участках фронта сейчас находятся на последнем издыхании."Если наш президент абсолютно открыто говорит о том, что мы готовы серьезно говорить не о каких-то перемириях, а готовы говорить о мире, обо всех первоначальных причинах конфликта, чтобы их нивелировать и можно было говорить о полной стабилизации ситуации, то Украина и ее европейские сторонники все сворачивают опять к 30-дневному перемирию. Это же подмена понятий и ложь. Для кого нужно 30-дневное перемирие? Только для уставших боевиков украинского режима, которые сейчас на некоторых участках находятся на последнем издыхании", - сказал Пушилин.Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, хотя киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250510/peskov-2016249722.html

https://ria.ru/20250507/mid-2015689307.html

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