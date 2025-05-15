Пушилин отверг идею о 30-дневном перемирии
Пушилин: 30-дневное перемирие нужно только для уставших боевиков ВСУ
Денис Пушилин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя идею Запада о 30-дневном перемирии, заявил РИА Новости, что такое оно нужно только для уставших боевиков украинского режима, которые на некоторых участках фронта сейчас находятся на последнем издыхании.
"Если наш президент абсолютно открыто говорит о том, что мы готовы серьезно говорить не о каких-то перемириях, а готовы говорить о мире, обо всех первоначальных причинах конфликта, чтобы их нивелировать и можно было говорить о полной стабилизации ситуации, то Украина и ее европейские сторонники все сворачивают опять к 30-дневному перемирию. Это же подмена понятий и ложь. Для кого нужно 30-дневное перемирие? Только для уставших боевиков украинского режима, которые сейчас на некоторых участках находятся на последнем издыхании", - сказал Пушилин.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, хотя киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.