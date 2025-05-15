https://ria.ru/20250515/pushilin-2017075009.html

В окрестностях Красноармейска и Дзержинска идут ожесточенные бои

В окрестностях Красноармейска и Дзержинска идут ожесточенные бои - РИА Новости, 15.05.2025

В окрестностях Красноармейска и Дзержинска идут ожесточенные бои

Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что самые ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и в Часовом Яре. РИА Новости, 15.05.2025

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специальная военная операция на украине

денис пушилин

красноармейск

дзержинск (донецкая область)

безопасность

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что самые ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и в Часовом Яре. "Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточенные бои - это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре", - рассказал Пушилин РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

дзержинск (донецкая область)

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2025

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денис пушилин, красноармейск, дзержинск (донецкая область), безопасность