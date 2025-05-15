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В окрестностях Красноармейска и Дзержинска идут ожесточенные бои
В окрестностях Красноармейска и Дзержинска идут ожесточенные бои - РИА Новости, 15.05.2025
В окрестностях Красноармейска и Дзержинска идут ожесточенные бои
Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что самые ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и в Часовом Яре. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:17:00+03:00
2025-05-15T12:17:00+03:00
2025-05-15T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
красноармейск
дзержинск (донецкая область)
безопасность
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что самые ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и в Часовом Яре. "Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточенные бои - это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре", - рассказал Пушилин РИА Новости.
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красноармейск
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денис пушилин, красноармейск, дзержинск (донецкая область), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Красноармейск, Дзержинск (Донецкая область), Безопасность
В окрестностях Красноармейска и Дзержинска идут ожесточенные бои
Пушилин: бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска и Дзержинска