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В Приморье китайским компаниям предложили участвовать в строительстве порта - РИА Новости, 15.05.2025
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15:55 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/primore-2017139610.html
В Приморье китайским компаниям предложили участвовать в строительстве порта
В Приморье китайским компаниям предложили участвовать в строительстве порта - РИА Новости, 15.05.2025
В Приморье китайским компаниям предложили участвовать в строительстве порта
Власти Приморья предложили китайским компаниям поучаствовать в строительстве крупного морского порта на юге края и открывать совместные предприятия в рамках... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:55:00+03:00
2025-05-15T15:55:00+03:00
экономика
гуанчжоу
гуандун
китай
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Власти Приморья предложили китайским компаниям поучаствовать в строительстве крупного морского порта на юге края и открывать совместные предприятия в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Международная", сообщил губернатор российского региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Он находится с рабочим визитом в китайском Гуанчжоу, столице одной из самых крупных по населению и объему экономики провинций юга Китая – Гуандун. "На встрече с членом постоянного комитета КПК провинции Гуандун, заместителем губернатора госпожой Чжан Гочжи обсудили различные направления сотрудничества между нашими регионами. Предложили китайским партнерам принять участие в строительстве крупного морского порта на юге Приморья, открывать совместные предприятия в рамках ТОР "Международная", сотрудничать в области сельского хозяйства и лесной промышленности, наладить регулярные культурные обмены, возобновить прямые авиарейсы Владивосток - Гуанчжоу... Уверен, у нас большие перспективы во взаимовыгодном сотрудничестве", - написал Кожемяко. По его словам, большой потенциал есть и в туристических обменах между российским и китайским регионами.
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экономика, гуанчжоу, гуандун, китай, олег кожемяко
Экономика, Гуанчжоу, Гуандун, Китай, Олег Кожемяко
В Приморье китайским компаниям предложили участвовать в строительстве порта

В Приморье китайским компаниям предложили строить крупный порт на юге края

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивостокский морской торговый порт. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Власти Приморья предложили китайским компаниям поучаствовать в строительстве крупного морского порта на юге края и открывать совместные предприятия в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Международная", сообщил губернатор российского региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он находится с рабочим визитом в китайском Гуанчжоу, столице одной из самых крупных по населению и объему экономики провинций юга КитаяГуандун.
"На встрече с членом постоянного комитета КПК провинции Гуандун, заместителем губернатора госпожой Чжан Гочжи обсудили различные направления сотрудничества между нашими регионами. Предложили китайским партнерам принять участие в строительстве крупного морского порта на юге Приморья, открывать совместные предприятия в рамках ТОР "Международная", сотрудничать в области сельского хозяйства и лесной промышленности, наладить регулярные культурные обмены, возобновить прямые авиарейсы Владивосток - Гуанчжоу... Уверен, у нас большие перспективы во взаимовыгодном сотрудничестве", - написал Кожемяко.
По его словам, большой потенциал есть и в туристических обменах между российским и китайским регионами.
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ЭкономикаГуанчжоуГуандунКитайОлег Кожемяко
 
 
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