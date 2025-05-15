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МИД уличил датского премьера в искажении роли СССР в освобождении Европы - РИА Новости, 15.05.2025
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11:43 15.05.2025 (обновлено: 12:44 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/premer-2017067042.html
МИД уличил датского премьера в искажении роли СССР в освобождении Европы
МИД уличил датского премьера в искажении роли СССР в освобождении Европы - РИА Новости, 15.05.2025
МИД уличил датского премьера в искажении роли СССР в освобождении Европы
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен искажает роль Красной армии в освобождении датского острова Борнхольм от нацистов, заявляя о "советской оккупации",... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:43:00+03:00
2025-05-15T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен искажает роль Красной армии в освобождении датского острова Борнхольм от нацистов, заявляя о "советской оккупации", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Восемьдесят лет назад воины Красной армии изгнали немецко-фашистских захватчиков с части территории Дании, с острова Борнхольм. Седьмого-восьмого мая 1945 года после отказа немецкого коменданта острова капитулировать и обстрелов немцами советских самолетов, пролетавших над ним, наши войска, заблаговременно оповестив местное население, нанесли авиаудары по немецким соединениям. &lt;…&gt; Девятого мая 1945 года на Борнхольм был высажен советский десант, который при поддержке участников датского движения сопротивления разоружил немецкий гарнизон", — сказала дипломат. Захарова напомнила, что уже 5 апреля 1946 года СССР полностью завершил вывод войск с острова, а датское руководство тогда неоднократно выражало благодарность за помощь Красной армии в освобождении Борнхольма. При этом сегодня Копенгаген из-за политических соображений искажает историю."Он ее извращает, пытается буквально оболгать освободительную миссию Красной армии на Борнхольме, стремясь тем самым оправдать в глазах собственного населения нынешнюю враждебную антироссийскую политику", — подчеркнула она.Захарова выразила сожаление из-за действий датских властей.Как указала представитель российского МИД, Фредериксен ранее заявила, что СССР в мае 1945-го провел бомбардировку острова, находящегося в 170 километрах от Копенгагена, а после на Борнхольме высадился десант Красной армии, который, как утверждает датский премьер, "оккупировал остров целый год".
https://ria.ru/20250508/es-2015888006.html
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в мире, дания, ссср, копенгаген, метте фредериксен, мария захарова, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Дания, СССР, Копенгаген, Метте Фредериксен, Мария Захарова, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД уличил датского премьера в искажении роли СССР в освобождении Европы

Захарова: Фредериксен искажает роль Красной армии в освобождении Борнхольма

© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен искажает роль Красной армии в освобождении датского острова Борнхольм от нацистов, заявляя о "советской оккупации", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Восемьдесят лет назад воины Красной армии изгнали немецко-фашистских захватчиков с части территории Дании, с острова Борнхольм. Седьмого-восьмого мая 1945 года после отказа немецкого коменданта острова капитулировать и обстрелов немцами советских самолетов, пролетавших над ним, наши войска, заблаговременно оповестив местное население, нанесли авиаудары по немецким соединениям. <…> Девятого мая 1945 года на Борнхольм был высажен советский десант, который при поддержке участников датского движения сопротивления разоружил немецкий гарнизон", — сказала дипломат.
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Захарова напомнила, что уже 5 апреля 1946 года СССР полностью завершил вывод войск с острова, а датское руководство тогда неоднократно выражало благодарность за помощь Красной армии в освобождении Борнхольма.
При этом сегодня Копенгаген из-за политических соображений искажает историю.
«
"Он ее извращает, пытается буквально оболгать освободительную миссию Красной армии на Борнхольме, стремясь тем самым оправдать в глазах собственного населения нынешнюю враждебную антироссийскую политику", — подчеркнула она.
Захарова выразила сожаление из-за действий датских властей.
Как указала представитель российского МИД, Фредериксен ранее заявила, что СССР в мае 1945-го провел бомбардировку острова, находящегося в 170 километрах от Копенгагена, а после на Борнхольме высадился десант Красной армии, который, как утверждает датский премьер, "оккупировал остров целый год".
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