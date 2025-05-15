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Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы - РИА Новости, 15.05.2025
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:29:00+03:00
2025-05-15T07:29:00+03:00
2025-05-15T10:01:00+03:00
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малайзия
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анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
зарядье
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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность Москвы-реки. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом. "В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России. Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного...", - написал премьер в своем Telegram-канале. Он добавил, что также прогулялся по парку "Зарядье", прежде чем перейти по подвесному мосту и насладиться живописностью Москвы-реки.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html
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россия, малайзия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, зарядье
Россия, Малайзия, Москва, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, Зарядье
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы
Премьер Малайзии Ибрагим отметил величие Красной площади и красоту Москвы-реки