Рейтинг@Mail.ru
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 15.05.2025 (обновлено: 10:01 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/premer-2017023799.html
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы - РИА Новости, 15.05.2025
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:29:00+03:00
2025-05-15T10:01:00+03:00
россия
малайзия
москва
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017040255_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d565fb2662e3449b3f14c7ef242f8277.jpg
ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность Москвы-реки. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом. "В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России. Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного...", - написал премьер в своем Telegram-канале. Он добавил, что также прогулялся по парку "Зарядье", прежде чем перейти по подвесному мосту и насладиться живописностью Москвы-реки.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html
россия
малайзия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017040255_31:0:1168:853_1920x0_80_0_0_274a224374090fadc7bdbd0864cb26ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, зарядье
Россия, Малайзия, Москва, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, Зарядье
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы

Премьер Малайзии Ибрагим отметил величие Красной площади и красоту Москвы-реки

© Фото : Anwar Ibrahim (official)/TelegramПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время прогулки по Москве
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время прогулки по Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Anwar Ibrahim (official)/Telegram
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время прогулки по Москве
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность Москвы-реки.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом.
"В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России. Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного...", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также прогулялся по парку "Зарядье", прежде чем перейти по подвесному мосту и насладиться живописностью Москвы-реки.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией
14 мая, 16:55
 
РоссияМалайзияМоскваАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир ПутинЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала