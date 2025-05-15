https://ria.ru/20250515/prazdniki-2017015948.html

В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году

В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году - РИА Новости, 15.05.2025

В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году

Глава Минтруда России Антон Котяков, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, высказал мнение, что в следующем году с этим "тоже все... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T03:50:00+03:00

2025-05-15T03:50:00+03:00

2025-05-15T03:50:00+03:00

общество

россия

антон котяков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878609114_0:240:3165:2020_1920x0_80_0_0_b446bd3c614a7313c6dd0de8f4f45a47.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава Минтруда России Антон Котяков, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, высказал мнение, что в следующем году с этим "тоже все будет хорошо". Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 — праздничные. "Я думаю, там тоже все будет хорошо", - заявил Котяков РИА Новости, говоря о производственном календаре на следующий год, который сейчас обсуждает министерство. Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нём находятся День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства. Новогодние каникулы в этом году продлились 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. На майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также нерабочими будут дни с 12 по 15 июня, когда будет праздноваться День России, и со 2 по 4 ноября, когда страна отметит День народного единства. В этом году 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено было перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно. Кроме того, нерабочие дни были перенесены с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня, с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html

https://ria.ru/20250514/rossija-2016802611.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, антон котяков