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В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году - РИА Новости, 15.05.2025
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03:50 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/prazdniki-2017015948.html
В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году
В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году - РИА Новости, 15.05.2025
В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году
Глава Минтруда России Антон Котяков, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, высказал мнение, что в следующем году с этим "тоже все... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:50:00+03:00
2025-05-15T03:50:00+03:00
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава Минтруда России Антон Котяков, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, высказал мнение, что в следующем году с этим "тоже все будет хорошо". Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 — праздничные. "Я думаю, там тоже все будет хорошо", - заявил Котяков РИА Новости, говоря о производственном календаре на следующий год, который сейчас обсуждает министерство. Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нём находятся День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства. Новогодние каникулы в этом году продлились 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. На майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также нерабочими будут дни с 12 по 15 июня, когда будет праздноваться День России, и со 2 по 4 ноября, когда страна отметит День народного единства. В этом году 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено было перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно. Кроме того, нерабочие дни были перенесены с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня, с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html
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общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году

Глава Минтруда Котяков: в 2026 году с распределением праздников все будет хорошо

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава Минтруда России Антон Котяков, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, высказал мнение, что в следующем году с этим "тоже все будет хорошо".
Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 — праздничные.
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"Я думаю, там тоже все будет хорошо", - заявил Котяков РИА Новости, говоря о производственном календаре на следующий год, который сейчас обсуждает министерство.
Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нём находятся День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.
Новогодние каникулы в этом году продлились 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. На майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также нерабочими будут дни с 12 по 15 июня, когда будет праздноваться День России, и со 2 по 4 ноября, когда страна отметит День народного единства.
В этом году 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено было перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно. Кроме того, нерабочие дни были перенесены с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня, с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
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