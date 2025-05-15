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В Забайкалье потушили 12 лесных пожаров за сутки
В Забайкалье потушили 12 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 15.05.2025
В Забайкалье потушили 12 лесных пожаров за сутки
Двенадцать природных пожаров на площади 34 тысячи гектаров потушили в Забайкальском крае за минувшие сутки, сообщил РИА Новости представитель минприроды... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:47:00+03:00
2025-05-15T10:47:00+03:00
2025-05-15T10:57:00+03:00
природные пожары в россии
общество
забайкальский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Двенадцать природных пожаров на площади 34 тысячи гектаров потушили в Забайкальском крае за минувшие сутки, сообщил РИА Новости представитель минприроды региона.Ранее в четверг в ведомстве рассказали РИА Новости, что десять лесных пожаров на площади 122 тысячи гектаров локализовали за сутки в пяти районах Забайкалья, действуют 25 природных возгораний в семи районах края."Ликвидированы 12 пожаров на площади 34 тысячи гектаров", - сообщил собеседник агентства.По данным МЧС РФ, по состоянию на среду общая площадь действующих на территории Забайкальского края 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров. Была усилена авиагруппировка для стабилизации лесопожарной обстановки: на дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250515/pozhar-2017048666.html
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природные пожары в россии, общество, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Природные пожары в России, Общество, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье потушили 12 лесных пожаров за сутки
Двенадцать лесных пожаров на 34 тыс га потушили в Забайкалье за сутки