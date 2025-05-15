ВЦИОМ рассказал, откуда может усилиться поток мигрантов в будущем
ВЦИОМ: поток мигрантов из Африки и Индостана может усилиться в будущем
Мигранты из Африки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Поток мигрантов из стран Африки и Индостана может усилиться в будущем, во многих государствах растет запрос на контроль миграции, говорится в докладе аналитического центра ВЦИОМ "Футурологический конгресс - 2036. Демография", опубликованном на его сайте.
Согласно докладу, на первый план в повестке многих государств стала чаще выходить проблема миграции. При этом некоторые страны сталкиваются скорее с исходящей миграцией, а их первостепенной задачей становится удержание соотечественников, уезжающих в поисках лучшей жизни и самореализации.
"Для других проблемой становятся входящие миграционные потоки, которые оказываются причиной дестабилизации жизни местных сообществ и создают нагрузку на социальную систему... С учетом молодости стран Африки и Индостана и высокой рождаемости в этих регионах можно предположить, что поток мигрантов из этих стран может усилиться в будущем", - говорится в докладе.
Как объяснил ВЦИОМ, в странах, где мигранты слабо интегрируются в принимающее общество, начинают формироваться эмигрантские анклавы, а также происходит социально-культурная дезадаптация коренных сообществ. Аналитический центр также назвал главные драйверы, влияющие на процессы глобальной миграции.
"Среди драйверов, которые продолжат влиять на процессы глобальной миграции, - военные конфликты, изменения климата, нехватка воды", - следует из доклада ВЦИОМ.
Еще одним фактором, влияющим на миграционные потоки, стала борьба с "иностранным влиянием".
"С недавнего времени страны, которые активно привлекали в свои университеты иностранных студентов, - США, Великобритания, Австралия - начали вводить значительные ограничения. Если россиянам в последние годы отказывали в обучении на фоне русофобии и санкционной войны, то китайским студентам сегодня отказывают из-за курса на ограничение конкуренции со стороны этой страны", - пояснили в аналитическом центре.
Кроме того, ВЦИОМ назвал реактивные тренды в сфере модернизации миграционной политики. В частности, аналитический центр выявил в России зарождающиеся тренды на комплексные отраслевые программы по привлечению высококвалифицированных мигрантов и на политику в сфере адаптации и социальных лифтов для талантливых мигрантов. При этом в РФ наблюдаются также зрело растущие тренды на ужесточение политики в сфере миграции и по ее ограничению для контроля иностранного влияния.