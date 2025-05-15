https://ria.ru/20250515/potok-2017171930.html

ВЦИОМ рассказал, откуда может усилиться поток мигрантов в будущем

ВЦИОМ рассказал, откуда может усилиться поток мигрантов в будущем - РИА Новости, 15.05.2025

ВЦИОМ рассказал, откуда может усилиться поток мигрантов в будущем

Поток мигрантов из стран Африки и Индостана может усилиться в будущем, во многих государствах растет запрос на контроль миграции, говорится в докладе... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:34:00+03:00

2025-05-15T17:34:00+03:00

2025-05-15T17:34:00+03:00

африка

россия

сша

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/52/1525885274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e90ef0414494c6477181623160277d.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Поток мигрантов из стран Африки и Индостана может усилиться в будущем, во многих государствах растет запрос на контроль миграции, говорится в докладе аналитического центра ВЦИОМ "Футурологический конгресс - 2036. Демография", опубликованном на его сайте. Согласно докладу, на первый план в повестке многих государств стала чаще выходить проблема миграции. При этом некоторые страны сталкиваются скорее с исходящей миграцией, а их первостепенной задачей становится удержание соотечественников, уезжающих в поисках лучшей жизни и самореализации. "Для других проблемой становятся входящие миграционные потоки, которые оказываются причиной дестабилизации жизни местных сообществ и создают нагрузку на социальную систему... С учетом молодости стран Африки и Индостана и высокой рождаемости в этих регионах можно предположить, что поток мигрантов из этих стран может усилиться в будущем", - говорится в докладе. Как объяснил ВЦИОМ, в странах, где мигранты слабо интегрируются в принимающее общество, начинают формироваться эмигрантские анклавы, а также происходит социально-культурная дезадаптация коренных сообществ. Аналитический центр также назвал главные драйверы, влияющие на процессы глобальной миграции. "Среди драйверов, которые продолжат влиять на процессы глобальной миграции, - военные конфликты, изменения климата, нехватка воды", - следует из доклада ВЦИОМ. Еще одним фактором, влияющим на миграционные потоки, стала борьба с "иностранным влиянием". "С недавнего времени страны, которые активно привлекали в свои университеты иностранных студентов, - США, Великобритания, Австралия - начали вводить значительные ограничения. Если россиянам в последние годы отказывали в обучении на фоне русофобии и санкционной войны, то китайским студентам сегодня отказывают из-за курса на ограничение конкуренции со стороны этой страны", - пояснили в аналитическом центре. Кроме того, ВЦИОМ назвал реактивные тренды в сфере модернизации миграционной политики. В частности, аналитический центр выявил в России зарождающиеся тренды на комплексные отраслевые программы по привлечению высококвалифицированных мигрантов и на политику в сфере адаптации и социальных лифтов для талантливых мигрантов. При этом в РФ наблюдаются также зрело растущие тренды на ужесточение политики в сфере миграции и по ее ограничению для контроля иностранного влияния.

https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html

https://ria.ru/20250422/migranty-2012633496.html

https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html

африка

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, россия, сша, вциом