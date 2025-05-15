https://ria.ru/20250515/posolstvo-2017135286.html

Посольство России в Египте отслеживает ситуацию с арестованными россиянами

Посольство России в Египте отслеживает ситуацию с арестованными россиянами - РИА Новости, 15.05.2025

Посольство России в Египте отслеживает ситуацию с арестованными россиянами

Российские дипломаты постоянно отслеживают ситуацию с арестованными в Египте гражданами России и находятся в тесном контакте с египетскими властями для... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:45:00+03:00

2025-05-15T15:45:00+03:00

2025-05-15T15:45:00+03:00

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КАИР, 15 мая - РИА Новости. Российские дипломаты постоянно отслеживают ситуацию с арестованными в Египте гражданами России и находятся в тесном контакте с египетскими властями для обеспечения полного соблюдения прав соотечественников, заявили журналистам в посольстве РФ в Каире. Ранее в соцсетях появилась информация об усилении проверок иностранцев в Египте. В частности, сообщалось, что в Каире были задержаны граждане России, Казахстана и Узбекистана, в том числе студенты из этих стран, обучающиеся в египетских вузах. Представитель узбекистанского МИД сообщил РИА Новости, что пять граждан Узбекистана задержаны правоохранителями в Египте на фоне усиления проверок иностранных граждан. "Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействуют их скорейшему вызволению. С пониманием относимся к принимаемым властями Египта мерам безопасности и находимся с ними в тесном контакте для обеспечения полного соблюдения прав наших соотечественников", - говорится в заявлении посольства РФ. Российское диппредставительство подчеркнуло, что египетские правоохранительные органы в рамках противодействия террористическим угрозам регулярно проводят рейды по проверке временно находящихся на территории страны иностранных граждан, включая студентов местных религиозных учебных заведений. В посольстве отметили, что обычно после досмотра и установления личности не вызвавших подозрений задержанных отпускают.

https://ria.ru/20250507/deportatsiya-2015552103.html

https://ria.ru/20250430/dzhakarta-2014348441.html

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россия, египет, узбекистан, в мире