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Новый посол Чехии прибудет в Москву в ближайшие выходные - РИА Новости, 15.05.2025
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19:02 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/posol-2017195232.html
Новый посол Чехии прибудет в Москву в ближайшие выходные
Новый посол Чехии прибудет в Москву в ближайшие выходные - РИА Новости, 15.05.2025
Новый посол Чехии прибудет в Москву в ближайшие выходные
Новый посол Чехии Даниэл Коштовал прибудет в Москву в ближайшие выходные, сообщил глава МИД республики Ян Липавский, слова которого приводит агентство ЧТК. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:02:00+03:00
2025-05-15T19:02:00+03:00
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ПРАГА, 15 мая - РИА Новости. Новый посол Чехии Даниэл Коштовал прибудет в Москву в ближайшие выходные, сообщил глава МИД республики Ян Липавский, слова которого приводит агентство ЧТК. "Мы поддерживаем дипломатические отношения с российской стороной, в этом плане ничего не изменилось. В ближайшие выходные дни в Москву должен прибыть наш новый посол Даниэл Коштовал. Хорошо, что диппредставительство республики будет возглавлять посол после почти двухлетнего периода, когда им руководили дипломаты более низкого уровня в качестве временных поверенных в делах. В то же время, в политике Чехии в отношении Российской Федерации ничего не изменится", - сказал Липавский. Предыдущий посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька официально покинул свой пост в конце мая 2024 года, однако фактически он уже с 2022 года постоянно находился в Праге. Коштовал во время встречи с журналистами на минувшей неделе заявил, что считает своей главной целью понять интересы и намерения России в отношении Чешской Республики и донести информацию так, чтобы чешское правительство могло принимать решения, основанные на фактах. В России Коштовал в первую очередь хочет защищать чешские интересы и, по его словам, готов к дипломатическому диалогу с российскими партнерами. Даниэлу Коштовалу 53 года. Он окончил факультет социальных наук Карлова университета в Праге, работал в МИД, а также в представительстве Чехии в НАТО и в посольствах республики в Москве и Вашингтоне, занимал пост первого заместителя министра обороны республики, позднее - заместителя министра обороны по стратегии, внешним связям и планированию, а затем - по вооружениям и закупкам. В последнее время был председателем руководящего комитета Европейского оборонного агентства и членом Чешского евроатлантического совета. С 2021 года он также работал старшим научным сотрудником в Пражском центре трансатлантических отношений. Свободно говорит на русском и английском языках.
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в мире, чехия, москва, россия, ян липавский, витезслав пивонька, карлов университет, нато, европейское оборонное агентство
В мире, Чехия, Москва, Россия, Ян Липавский, Витезслав Пивонька, Карлов университет, НАТО, Европейское оборонное агентство
Новый посол Чехии прибудет в Москву в ближайшие выходные

Глава МИД Чехии Липавский: новый посол прибудет в Москву в ближайшие выходные

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
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ПРАГА, 15 мая - РИА Новости. Новый посол Чехии Даниэл Коштовал прибудет в Москву в ближайшие выходные, сообщил глава МИД республики Ян Липавский, слова которого приводит агентство ЧТК.
"Мы поддерживаем дипломатические отношения с российской стороной, в этом плане ничего не изменилось. В ближайшие выходные дни в Москву должен прибыть наш новый посол Даниэл Коштовал. Хорошо, что диппредставительство республики будет возглавлять посол после почти двухлетнего периода, когда им руководили дипломаты более низкого уровня в качестве временных поверенных в делах. В то же время, в политике Чехии в отношении Российской Федерации ничего не изменится", - сказал Липавский.
Предыдущий посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька официально покинул свой пост в конце мая 2024 года, однако фактически он уже с 2022 года постоянно находился в Праге.
Коштовал во время встречи с журналистами на минувшей неделе заявил, что считает своей главной целью понять интересы и намерения России в отношении Чешской Республики и донести информацию так, чтобы чешское правительство могло принимать решения, основанные на фактах. В России Коштовал в первую очередь хочет защищать чешские интересы и, по его словам, готов к дипломатическому диалогу с российскими партнерами.
Даниэлу Коштовалу 53 года. Он окончил факультет социальных наук Карлова университета в Праге, работал в МИД, а также в представительстве Чехии в НАТО и в посольствах республики в Москве и Вашингтоне, занимал пост первого заместителя министра обороны республики, позднее - заместителя министра обороны по стратегии, внешним связям и планированию, а затем - по вооружениям и закупкам. В последнее время был председателем руководящего комитета Европейского оборонного агентства и членом Чешского евроатлантического совета. С 2021 года он также работал старшим научным сотрудником в Пражском центре трансатлантических отношений. Свободно говорит на русском и английском языках.
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