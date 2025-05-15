Новый посол Чехии прибудет в Москву в ближайшие выходные
Глава МИД Чехии Липавский: новый посол прибудет в Москву в ближайшие выходные
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
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ПРАГА, 15 мая - РИА Новости. Новый посол Чехии Даниэл Коштовал прибудет в Москву в ближайшие выходные, сообщил глава МИД республики Ян Липавский, слова которого приводит агентство ЧТК.
"Мы поддерживаем дипломатические отношения с российской стороной, в этом плане ничего не изменилось. В ближайшие выходные дни в Москву должен прибыть наш новый посол Даниэл Коштовал. Хорошо, что диппредставительство республики будет возглавлять посол после почти двухлетнего периода, когда им руководили дипломаты более низкого уровня в качестве временных поверенных в делах. В то же время, в политике Чехии в отношении Российской Федерации ничего не изменится", - сказал Липавский.
Предыдущий посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька официально покинул свой пост в конце мая 2024 года, однако фактически он уже с 2022 года постоянно находился в Праге.
Коштовал во время встречи с журналистами на минувшей неделе заявил, что считает своей главной целью понять интересы и намерения России в отношении Чешской Республики и донести информацию так, чтобы чешское правительство могло принимать решения, основанные на фактах. В России Коштовал в первую очередь хочет защищать чешские интересы и, по его словам, готов к дипломатическому диалогу с российскими партнерами.
Даниэлу Коштовалу 53 года. Он окончил факультет социальных наук Карлова университета в Праге, работал в МИД, а также в представительстве Чехии в НАТО и в посольствах республики в Москве и Вашингтоне, занимал пост первого заместителя министра обороны республики, позднее - заместителя министра обороны по стратегии, внешним связям и планированию, а затем - по вооружениям и закупкам. В последнее время был председателем руководящего комитета Европейского оборонного агентства и членом Чешского евроатлантического совета. С 2021 года он также работал старшим научным сотрудником в Пражском центре трансатлантических отношений. Свободно говорит на русском и английском языках.