https://ria.ru/20250515/poshliny-2017115327.html
Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных
Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных - РИА Новости, 15.05.2025
Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных
Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:53:00+03:00
2025-05-15T14:53:00+03:00
2025-05-15T14:59:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
европарламент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в распространенном в четверг заявлении Европарламента.Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле Европарламента в четверг утвердил 50%-е повышение импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России."Продукты, на которые повлияют новые пошлины, включают сахар, уксус, муку и корма для животных", - указывается в документе.В парламенте пояснили, что итоговое голосование по решению состоится на пленарной сессии ЕП 22 мая.
https://ria.ru/20250515/es--2017090635.html
https://ria.ru/20250514/soyuz-2016911177.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, европарламент, в мире
Экономика, Россия, Евросоюз, Европарламент, В мире
Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных
Повышение пошлин ЕС на 50% на импорт из РФ затронет сахар, корма для животных