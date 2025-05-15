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Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных - РИА Новости, 15.05.2025
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14:53 15.05.2025 (обновлено: 14:59 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/poshliny-2017115327.html
Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных
Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных - РИА Новости, 15.05.2025
Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных
Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:53:00+03:00
2025-05-15T14:59:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в распространенном в четверг заявлении Европарламента.Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле Европарламента в четверг утвердил 50%-е повышение импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России."Продукты, на которые повлияют новые пошлины, включают сахар, уксус, муку и корма для животных", - указывается в документе.В парламенте пояснили, что итоговое голосование по решению состоится на пленарной сессии ЕП 22 мая.
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экономика, россия, евросоюз, европарламент, в мире
Экономика, Россия, Евросоюз, Европарламент, В мире
Повышение пошлин на импорт из России в ЕС затронет корма для животных

Повышение пошлин ЕС на 50% на импорт из РФ затронет сахар, корма для животных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в распространенном в четверг заявлении Европарламента.
Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле Европарламента в четверг утвердил 50%-е повышение импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России.
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"Продукты, на которые повлияют новые пошлины, включают сахар, уксус, муку и корма для животных", - указывается в документе.
В парламенте пояснили, что итоговое голосование по решению состоится на пленарной сессии ЕП 22 мая.
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