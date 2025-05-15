Польша подписала контракт на поставку десяти тысяч дронов Warmate
Польша и WB Electronics подписали контракт на поставку 10 тысяч дронов Warmate
Польский ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Контракт на поставку около 10 тысяч дронов-камикадзе Warmate для армии Польши в четверг подписали агентство по вооружению республики и польская компания WB Electronics.
"Сегодня мы подписываем важный контракт, важное рамочное соглашение на поставку 10 000 беспилотников", - сказал во время транслировавшейся польским телевидением церемонии глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что WB Electronics широко известна и признана лучшей компанией по производству беспилотников в Европе.
По словам министра, опыт конфликта на Украине показывает, что использование беспилотников на современном поле боя — это абсолютная революция.
Косиняк-Камыш объявил о планах властей по дальнейшим закупкам дронов, распространению, обучению использования и о подготовке полигонов, адаптированных для учений с беспилотниками.
Рамочное соглашение, подписанное в четверг, будет длиться до конца 2035 года и предполагает постепенное приобретение примерно тысячи комплектов беспилотников в рамках последующих соглашений. Будущие поставки будут включать новейшие версии дронов.
Польские беспилотники Warmate присутствуют в польской армии с 2017 года, когда небольшие партии были заказаны для войск территориальной обороны. Второй контракт стоимостью около 50 миллионов злотых (12,5 миллионов долларов) был подписан в 2022 году.
Беспилотники, произведенные польской компанией WB Electronics, используются за пределами Польши, включая государства НАТО. Среди известных клиентов — Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. Беспилотники Warmate также используются на Украине.