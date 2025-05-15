https://ria.ru/20250515/polsha-2017159163.html

Польша подписала контракт на поставку десяти тысяч дронов Warmate

Польша подписала контракт на поставку десяти тысяч дронов Warmate - РИА Новости, 15.05.2025

Польша подписала контракт на поставку десяти тысяч дронов Warmate

Контракт на поставку около 10 тысяч дронов-камикадзе Warmate для армии Польши в четверг подписали агентство по вооружению республики и польская компания WB... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:58:00+03:00

2025-05-15T16:58:00+03:00

2025-05-15T16:58:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Контракт на поставку около 10 тысяч дронов-камикадзе Warmate для армии Польши в четверг подписали агентство по вооружению республики и польская компания WB Electronics. "Сегодня мы подписываем важный контракт, важное рамочное соглашение на поставку 10 000 беспилотников", - сказал во время транслировавшейся польским телевидением церемонии глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он подчеркнул, что WB Electronics широко известна и признана лучшей компанией по производству беспилотников в Европе. По словам министра, опыт конфликта на Украине показывает, что использование беспилотников на современном поле боя — это абсолютная революция. Косиняк-Камыш объявил о планах властей по дальнейшим закупкам дронов, распространению, обучению использования и о подготовке полигонов, адаптированных для учений с беспилотниками. Рамочное соглашение, подписанное в четверг, будет длиться до конца 2035 года и предполагает постепенное приобретение примерно тысячи комплектов беспилотников в рамках последующих соглашений. Будущие поставки будут включать новейшие версии дронов. Польские беспилотники Warmate присутствуют в польской армии с 2017 года, когда небольшие партии были заказаны для войск территориальной обороны. Второй контракт стоимостью около 50 миллионов злотых (12,5 миллионов долларов) был подписан в 2022 году. Беспилотники, произведенные польской компанией WB Electronics, используются за пределами Польши, включая государства НАТО. Среди известных клиентов — Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. Беспилотники Warmate также используются на Украине.

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017018665.html

https://ria.ru/20250515/ukraintsy-2017084191.html

https://ria.ru/20250514/polsha-2016917260.html

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в мире, технологии, польша, украина, европа, владислав косиняк-камыш , нато