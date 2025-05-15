Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/podrostki-2017035986.html
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой - РИА Новости, 15.05.2025
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой
Подростки за 32 тысяч рублей по заданию куратора с Украины подожгли машину с патриотической символикой в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:32:00+03:00
2025-05-15T09:32:00+03:00
происшествия
украина
россия
медведевский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/77/1550137750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91bb15af1a329f6d067e4d9ea8647bdd.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подростки за 32 тысяч рублей по заданию куратора с Украины подожгли машину с патриотической символикой в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в республике Марий Эл выявлена группа подростков, причастная к преступлениям на почве ненависти, двое из них арестованы. Среди прочего они избивали иностранцев. "Двое из них вступили в запрещенную в России террористическую организацию, а затем по указанию куратора, предположительно, находящегося на Украине, за 32 тысячи рублей в деревне Рябинка Медведевского района облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль с патриотической символикой. Причинен ущерб на сумму не менее 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, в Удмуртии несовершеннолетний привлечен к ответственности за пропаганду террористической идеологии в мессенджерах. В Ростове-на-Дону подросток изготовил взрывное устройство и был задержан. Следственные органы продолжают работу с молодежью, подвергшейся влиянию деструктивной идеологии, и проводят превентивные мероприятия в образовательных учреждениях, добавили в СК.
https://ria.ru/20250401/podzhog-2008689326.html
https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html
украина
россия
медведевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/77/1550137750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52ef73207a265c03694503017b844625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, медведевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Россия, Медведевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой

В Марий Эл подростки по заданию куратора с Украины подожгли машину

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Автомобиль Следственного комитета РФ у входа в здание Совета Федерации РФ
 Автомобиль Следственного комитета РФ у входа в здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подростки за 32 тысяч рублей по заданию куратора с Украины подожгли машину с патриотической символикой в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что в республике Марий Эл выявлена группа подростков, причастная к преступлениям на почве ненависти, двое из них арестованы. Среди прочего они избивали иностранцев.
Трое подростков по заданию куратора совершили поджог на ж/д в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Подмосковье трое подростков по заданию куратора совершили поджог на ж/д
1 апреля, 15:48
"Двое из них вступили в запрещенную в России террористическую организацию, а затем по указанию куратора, предположительно, находящегося на Украине, за 32 тысячи рублей в деревне Рябинка Медведевского района облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль с патриотической символикой. Причинен ущерб на сумму не менее 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Удмуртии несовершеннолетний привлечен к ответственности за пропаганду террористической идеологии в мессенджерах. В Ростове-на-Дону подросток изготовил взрывное устройство и был задержан.
Следственные органы продолжают работу с молодежью, подвергшейся влиянию деструктивной идеологии, и проводят превентивные мероприятия в образовательных учреждениях, добавили в СК.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
18 апреля, 16:09
 
ПроисшествияУкраинаРоссияМедведевский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала