https://ria.ru/20250515/podrostki-2017035986.html

В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой

В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой - РИА Новости, 15.05.2025

В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой

Подростки за 32 тысяч рублей по заданию куратора с Украины подожгли машину с патриотической символикой в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:32:00+03:00

2025-05-15T09:32:00+03:00

2025-05-15T09:32:00+03:00

происшествия

украина

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медведевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подростки за 32 тысяч рублей по заданию куратора с Украины подожгли машину с патриотической символикой в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в республике Марий Эл выявлена группа подростков, причастная к преступлениям на почве ненависти, двое из них арестованы. Среди прочего они избивали иностранцев. "Двое из них вступили в запрещенную в России террористическую организацию, а затем по указанию куратора, предположительно, находящегося на Украине, за 32 тысячи рублей в деревне Рябинка Медведевского района облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль с патриотической символикой. Причинен ущерб на сумму не менее 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, в Удмуртии несовершеннолетний привлечен к ответственности за пропаганду террористической идеологии в мессенджерах. В Ростове-на-Дону подросток изготовил взрывное устройство и был задержан. Следственные органы продолжают работу с молодежью, подвергшейся влиянию деструктивной идеологии, и проводят превентивные мероприятия в образовательных учреждениях, добавили в СК.

https://ria.ru/20250401/podzhog-2008689326.html

https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html

украина

россия

медведевский район

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происшествия, украина, россия, медведевский район, следственный комитет россии (ск рф)