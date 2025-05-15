https://ria.ru/20250515/podrostki-2017035986.html
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой - РИА Новости, 15.05.2025
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой
Подростки за 32 тысяч рублей по заданию куратора с Украины подожгли машину с патриотической символикой в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:32:00+03:00
2025-05-15T09:32:00+03:00
2025-05-15T09:32:00+03:00
происшествия
украина
россия
медведевский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/77/1550137750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91bb15af1a329f6d067e4d9ea8647bdd.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подростки за 32 тысяч рублей по заданию куратора с Украины подожгли машину с патриотической символикой в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в республике Марий Эл выявлена группа подростков, причастная к преступлениям на почве ненависти, двое из них арестованы. Среди прочего они избивали иностранцев. "Двое из них вступили в запрещенную в России террористическую организацию, а затем по указанию куратора, предположительно, находящегося на Украине, за 32 тысячи рублей в деревне Рябинка Медведевского района облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль с патриотической символикой. Причинен ущерб на сумму не менее 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, в Удмуртии несовершеннолетний привлечен к ответственности за пропаганду террористической идеологии в мессенджерах. В Ростове-на-Дону подросток изготовил взрывное устройство и был задержан. Следственные органы продолжают работу с молодежью, подвергшейся влиянию деструктивной идеологии, и проводят превентивные мероприятия в образовательных учреждениях, добавили в СК.
https://ria.ru/20250401/podzhog-2008689326.html
https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html
украина
россия
медведевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/77/1550137750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52ef73207a265c03694503017b844625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, россия, медведевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Россия, Медведевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой
В Марий Эл подростки по заданию куратора с Украины подожгли машину