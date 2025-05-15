Рейтинг@Mail.ru
МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:47 15.05.2025 (обновлено: 11:04 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/pobeda-2017052917.html
МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы
МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы - РИА Новости, 15.05.2025
МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы
Киевский режим не смог угрозами и шантажом помешать украинцам отпраздновать День Победы, прийти к воинским монументам, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:47:00+03:00
2025-05-15T11:04:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
украина
владимир зеленский
мария захарова
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим не смог угрозами и шантажом помешать украинцам отпраздновать День Победы, прийти к воинским монументам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Несмотря на все происки хунты (Владимира) Зеленского, ей оказалось просто не по зубам сломить волю людей и реализовать всё то, что они обещали, запугивая людей. Они не смогли, слава Богу, подавить у населения чувство признательности своим героическим отцам, дедам, прадедам за их ратный трудовой подвиг. Народная память оказалась сильнее. Её невозможно уничтожить, она в отличие от неонацистской клики будет жить вечно", - сказала она в ходе брифинга.Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016065835.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы

Захарова: киевский режим не смог угрозами помешать украинцам отпраздновать 9 мая

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим не смог угрозами и шантажом помешать украинцам отпраздновать День Победы, прийти к воинским монументам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Несмотря на все происки хунты (Владимира) Зеленского, ей оказалось просто не по зубам сломить волю людей и реализовать всё то, что они обещали, запугивая людей. Они не смогли, слава Богу, подавить у населения чувство признательности своим героическим отцам, дедам, прадедам за их ратный трудовой подвиг. Народная память оказалась сильнее. Её невозможно уничтожить, она в отличие от неонацистской клики будет жить вечно", - сказала она в ходе брифинга.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google
9 мая, 08:43
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы
9 мая, 16:03
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСергей Лавров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала