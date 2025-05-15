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МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы
МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы - РИА Новости, 15.05.2025
МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы
Киевский режим не смог угрозами и шантажом помешать украинцам отпраздновать День Победы, прийти к воинским монументам, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:47:00+03:00
2025-05-15T10:47:00+03:00
2025-05-15T11:04:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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мария захарова
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим не смог угрозами и шантажом помешать украинцам отпраздновать День Победы, прийти к воинским монументам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Несмотря на все происки хунты (Владимира) Зеленского, ей оказалось просто не по зубам сломить волю людей и реализовать всё то, что они обещали, запугивая людей. Они не смогли, слава Богу, подавить у населения чувство признательности своим героическим отцам, дедам, прадедам за их ратный трудовой подвиг. Народная память оказалась сильнее. Её невозможно уничтожить, она в отличие от неонацистской клики будет жить вечно", - сказала она в ходе брифинга.Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html
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россия, в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД: киевский режим не смог помешать украинцам отпраздновать День Победы
Захарова: киевский режим не смог угрозами помешать украинцам отпраздновать 9 мая