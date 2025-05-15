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"Вот и все". В США предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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17:28 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/plan-2017169694.html
"Вот и все". В США предложили радикальный план по Украине
"Вот и все". В США предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
"Вот и все". В США предложили радикальный план по Украине
Украине и Западу необходимо согласиться на требования России для завершения конфликта, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:28:00+03:00
2025-05-15T17:28:00+03:00
в мире
украина
россия
швейцария
михаил галузин
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украине и Западу необходимо согласиться на требования России для завершения конфликта, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они побеждают. И пока они побеждают и на это никак нельзя повлиять, военным путем мы не можем этому помешать. Необходимо быть на их уровне понимания, а это означает "Стамбульские соглашения+". Попросту говоря, за ними остаются подконтрольные территории, а Украина становится нейтральной страной как Швейцария. Вот и все", — указал Шаффер.По мнению эксперта, именно такая сделка приведет к окончанию боевых действий.Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/cnn-2017115993.html
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в мире, украина, россия, швейцария, михаил галузин, владимир мединский, игорь костюков (генштаб)
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб)
"Вот и все". В США предложили радикальный план по Украине

Шаффер: Украине и Западу необходимо согласиться на условия России для мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украине и Западу необходимо согласиться на требования России для завершения конфликта, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Они побеждают. И пока они побеждают и на это никак нельзя повлиять, военным путем мы не можем этому помешать. Необходимо быть на их уровне понимания, а это означает "Стамбульские соглашения+". Попросту говоря, за ними остаются подконтрольные территории, а Украина становится нейтральной страной как Швейцария. Вот и все", — указал Шаффер.
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По мнению эксперта, именно такая сделка приведет к окончанию боевых действий.
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
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В миреУкраинаРоссияШвейцарияМихаил ГалузинВладимир МединскийИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
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