https://ria.ru/20250515/plan-2017169694.html

"Вот и все". В США предложили радикальный план по Украине

"Вот и все". В США предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 15.05.2025

"Вот и все". В США предложили радикальный план по Украине

Украине и Западу необходимо согласиться на требования России для завершения конфликта, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:28:00+03:00

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2025-05-15T17:28:00+03:00

в мире

украина

россия

швейцария

михаил галузин

владимир мединский

игорь костюков (генштаб)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украине и Западу необходимо согласиться на требования России для завершения конфликта, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они побеждают. И пока они побеждают и на это никак нельзя повлиять, военным путем мы не можем этому помешать. Необходимо быть на их уровне понимания, а это означает "Стамбульские соглашения+". Попросту говоря, за ними остаются подконтрольные территории, а Украина становится нейтральной страной как Швейцария. Вот и все", — указал Шаффер.По мнению эксперта, именно такая сделка приведет к окончанию боевых действий.Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/cnn-2017115993.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017088908.html

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в мире, украина, россия, швейцария, михаил галузин, владимир мединский, игорь костюков (генштаб)