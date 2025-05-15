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В Пятигорске задержали подозреваемых в вымогании денег - РИА Новости, 15.05.2025
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12:36 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/pjatigorsk-2017079588.html
В Пятигорске задержали подозреваемых в вымогании денег
В Пятигорске задержали подозреваемых в вымогании денег - РИА Новости, 15.05.2025
В Пятигорске задержали подозреваемых в вымогании денег
Задержаны двое аферистов, в Пятигорске представлявшихся правоохранителями и вымогавших у мужчин на дорогих авто деньги за избежание уголовного преследования за... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:36:00+03:00
2025-05-15T12:36:00+03:00
происшествия
россия
пятигорск
северо-кавказский федеральный округ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Задержаны двое аферистов, в Пятигорске представлявшихся правоохранителями и вымогавших у мужчин на дорогих авто деньги за избежание уголовного преследования за наркотики, которые они сами и подбрасывали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Северо-Кавказского федерального округа и УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в вымогательстве задержали двоих участников организованной группы", - написала Волк в Telegram-канале. По данным следствия, злоумышленники выслеживали мужчин, которые на дорогостоящих автомобилях приезжали в Пятигорск на отдых. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они заявляли гражданам о задержании по подозрению в хранении наркотиков. При этом сообщники угрожали потерпевшим оружием, надевали наручники и подбрасывали им свертки с неизвестным веществом. Затем соучастники предлагали мужчинам избежать уголовного преследования за вознаграждение, подвозили их банкоматам и, забрав деньги, скрывались. "В настоящее время установлены три эпизода противоправных действий задержанных. Однако имеются основания полагать, что они могут быть причастны к серии аналогичных криминальных деяний", - уточнила Волк. В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных ведомств. Возбуждены уголовные дела по частям второй и третьей статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Фигуранты заключены под стражу.
https://ria.ru/20250514/moshennichestvo-2016908225.html
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россия
пятигорск
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происшествия, россия, пятигорск, северо-кавказский федеральный округ, ирина волк
Происшествия, Россия, Пятигорск, Северо-Кавказский Федеральный округ, Ирина Волк
В Пятигорске задержали подозреваемых в вымогании денег

Волк: в Пятигорске задержали двух подозреваемых в вымогании денег

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Задержаны двое аферистов, в Пятигорске представлявшихся правоохранителями и вымогавших у мужчин на дорогих авто деньги за избежание уголовного преследования за наркотики, которые они сами и подбрасывали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Северо-Кавказского федерального округа и УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в вымогательстве задержали двоих участников организованной группы", - написала Волк в Telegram-канале.
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По данным следствия, злоумышленники выслеживали мужчин, которые на дорогостоящих автомобилях приезжали в Пятигорск на отдых. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они заявляли гражданам о задержании по подозрению в хранении наркотиков. При этом сообщники угрожали потерпевшим оружием, надевали наручники и подбрасывали им свертки с неизвестным веществом. Затем соучастники предлагали мужчинам избежать уголовного преследования за вознаграждение, подвозили их банкоматам и, забрав деньги, скрывались.
"В настоящее время установлены три эпизода противоправных действий задержанных. Однако имеются основания полагать, что они могут быть причастны к серии аналогичных криминальных деяний", - уточнила Волк.
В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных ведомств. Возбуждены уголовные дела по частям второй и третьей статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Фигуранты заключены под стражу.
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