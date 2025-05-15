https://ria.ru/20250515/petrovich-2017046168.html

Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа"

Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа" - РИА Новости, 15.05.2025

Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа"

Власти Молдавии воюют с неугодными, в том числе задерживая их в аэропорту Кишинева, заявил лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:21:00+03:00

2025-05-15T10:21:00+03:00

2025-05-15T10:21:00+03:00

в мире

молдавия

евгения гуцул

московский комсомолец

кишинев

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Власти Молдавии воюют с неугодными, в том числе задерживая их в аэропорту Кишинева, заявил лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Сегодня наша власть воюет с неугодными ею людьми… За последние две недели меня трижды задерживали в кишиневском аэропорту, при первом досмотре причиной было выяснение законности моего пребывания на территории Республики Молдова. Меня, гражданина Молдавии, проверяли на законность присутствия в стране", - заявил Петрович в эфире телеканала GRT. Он также сообщил, что во время последнего досмотра у него на некоторое время изъяли документы, которые изучали в его отсутствие. Петрович не исключает, что их могли сфотографировать, чтобы потом использовать для каких-либо провокаций. "Я не занимаюсь политической деятельностью, я не занимаюсь противозаконной деятельностью, я не занимаюсь предпринимательской деятельностью - только общественной деятельностью, которая ведется открыто. Я ничего не скрываю", - подчеркнул Петрович. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20240817/delegaty-1966821214.html

https://ria.ru/20250401/gagauziya-2008737930.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, кишинев, задержание главы гагаузии гуцул