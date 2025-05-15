Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа"
Петрович: Молдавия воюет с неугодными, задерживая их в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Власти Молдавии воюют с неугодными, в том числе задерживая их в аэропорту Кишинева, заявил лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Сегодня наша власть воюет с неугодными ею людьми… За последние две недели меня трижды задерживали в кишиневском аэропорту, при первом досмотре причиной было выяснение законности моего пребывания на территории Республики Молдова. Меня, гражданина Молдавии, проверяли на законность присутствия в стране", - заявил Петрович в эфире телеканала GRT.
В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа"
17 августа 2024, 22:32
Он также сообщил, что во время последнего досмотра у него на некоторое время изъяли документы, которые изучали в его отсутствие. Петрович не исключает, что их могли сфотографировать, чтобы потом использовать для каких-либо провокаций.
"Я не занимаюсь политической деятельностью, я не занимаюсь противозаконной деятельностью, я не занимаюсь предпринимательской деятельностью - только общественной деятельностью, которая ведется открыто. Я ничего не скрываю", - подчеркнул Петрович.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.