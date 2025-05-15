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Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа" - РИА Новости, 15.05.2025
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10:21 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/petrovich-2017046168.html
Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа"
Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа" - РИА Новости, 15.05.2025
Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа"
Власти Молдавии воюют с неугодными, в том числе задерживая их в аэропорту Кишинева, заявил лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:21:00+03:00
2025-05-15T10:21:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
московский комсомолец
кишинев
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Власти Молдавии воюют с неугодными, в том числе задерживая их в аэропорту Кишинева, заявил лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Сегодня наша власть воюет с неугодными ею людьми… За последние две недели меня трижды задерживали в кишиневском аэропорту, при первом досмотре причиной было выяснение законности моего пребывания на территории Республики Молдова. Меня, гражданина Молдавии, проверяли на законность присутствия в стране", - заявил Петрович в эфире телеканала GRT. Он также сообщил, что во время последнего досмотра у него на некоторое время изъяли документы, которые изучали в его отсутствие. Петрович не исключает, что их могли сфотографировать, чтобы потом использовать для каких-либо провокаций. "Я не занимаюсь политической деятельностью, я не занимаюсь противозаконной деятельностью, я не занимаюсь предпринимательской деятельностью - только общественной деятельностью, которая ведется открыто. Я ничего не скрываю", - подчеркнул Петрович. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20240817/delegaty-1966821214.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, кишинев, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Кишинев, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета "Победа"

Петрович: Молдавия воюет с неугодными, задерживая их в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Власти Молдавии воюют с неугодными, в том числе задерживая их в аэропорту Кишинева, заявил лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Сегодня наша власть воюет с неугодными ею людьми… За последние две недели меня трижды задерживали в кишиневском аэропорту, при первом досмотре причиной было выяснение законности моего пребывания на территории Республики Молдова. Меня, гражданина Молдавии, проверяли на законность присутствия в стране", - заявил Петрович в эфире телеканала GRT.
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Он также сообщил, что во время последнего досмотра у него на некоторое время изъяли документы, которые изучали в его отсутствие. Петрович не исключает, что их могли сфотографировать, чтобы потом использовать для каких-либо провокаций.
"Я не занимаюсь политической деятельностью, я не занимаюсь противозаконной деятельностью, я не занимаюсь предпринимательской деятельностью - только общественной деятельностью, которая ведется открыто. Я ничего не скрываю", - подчеркнул Петрович.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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