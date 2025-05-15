Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки" - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 15.05.2025 (обновлено: 22:56 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/petelinka-2017228240.html
Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки"
Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки" - РИА Новости, 15.05.2025
Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки"
Сальмонелла обнаружена в продукции торговой марки "Петелинка", сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:15:00+03:00
2025-05-15T22:56:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017227308_0:55:1956:1155_1920x0_80_0_0_626e5e6442e822caf71a91ac04cc7fdd.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сальмонелла обнаружена в продукции торговой марки "Петелинка", сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде.&quot;Всего на предприятиях продовольственной торговли ООО &quot;Агроторг&quot; по городу Москве было отобрано 935 образцов пищевой продукции (в том числе полуфабрикатов из мяса птицы), из них 66 образцов (7%) не соответствовали обязательным требованиям, в том числе по микробиологическим показателям безопасности. Не соответствовала продукция: &quot;Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров: шницель охлажденный&quot;, &quot;Фарш &quot;премиум из филе&quot; охлажденный&quot; торговой марки &quot;Петелинка&quot; (АО &quot;КЦ&quot;, Московская область) - обнаружены бактерии рода Salmonella&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что управлением Роспотребнадзора по Москве с 14 марта по 9 апреля проведена плановая выездная проверка в отношении 250 организаций продовольственной торговли "Пятерочка" ООО "Агроторг". Проверка прошла в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2025 год."По результатам проверки в отношении ООО "Агроторг" приняты меры административного воздействия, в том числе выданы предписания об устранении выявленных нарушений, предписание о приостановлении реализации не соответствующей продукции, предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда", - добавило ведомство.Ранее в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", рассказали РИА Новости, что образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, компания также проводит аудит поставщика. В "Ленте" РИА Новости также сообщили, что проведут исследование продукции.
https://ria.ru/20250515/lenta-2017220303.html
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017227308_173:0:1784:1208_1920x0_80_0_0_4d95c8870955e35fa00d40e24d78fa43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Россия
Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки"

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в продукции торговой марки "Петелинка"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПродукция торговой марки "Петелинка"
Продукция торговой марки Петелинка - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Продукция торговой марки "Петелинка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сальмонелла обнаружена в продукции торговой марки "Петелинка", сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде.
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Лента" проверит товары "Петелинки" после сообщений о сальмонелле
Вчера, 21:22
«

"Всего на предприятиях продовольственной торговли ООО "Агроторг" по городу Москве было отобрано 935 образцов пищевой продукции (в том числе полуфабрикатов из мяса птицы), из них 66 образцов (7%) не соответствовали обязательным требованиям, в том числе по микробиологическим показателям безопасности. Не соответствовала продукция: "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров: шницель охлажденный", "Фарш "премиум из филе" охлажденный" торговой марки "Петелинка" (АО "КЦ", Московская область) - обнаружены бактерии рода Salmonella", - говорится в сообщении.

Уточняется, что управлением Роспотребнадзора по Москве с 14 марта по 9 апреля проведена плановая выездная проверка в отношении 250 организаций продовольственной торговли "Пятерочка" ООО "Агроторг". Проверка прошла в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2025 год.
"По результатам проверки в отношении ООО "Агроторг" приняты меры административного воздействия, в том числе выданы предписания об устранении выявленных нарушений, предписание о приостановлении реализации не соответствующей продукции, предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда", - добавило ведомство.
Ранее в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", рассказали РИА Новости, что образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, компания также проводит аудит поставщика. В "Ленте" РИА Новости также сообщили, что проведут исследование продукции.
Сотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах
3 февраля, 11:26
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала