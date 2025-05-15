https://ria.ru/20250515/petelinka-2017228240.html

Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки"

Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки" - РИА Новости, 15.05.2025

Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки"

Сальмонелла обнаружена в продукции торговой марки "Петелинка", сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:15:00+03:00

2025-05-15T22:15:00+03:00

2025-05-15T22:56:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сальмонелла обнаружена в продукции торговой марки "Петелинка", сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде."Всего на предприятиях продовольственной торговли ООО "Агроторг" по городу Москве было отобрано 935 образцов пищевой продукции (в том числе полуфабрикатов из мяса птицы), из них 66 образцов (7%) не соответствовали обязательным требованиям, в том числе по микробиологическим показателям безопасности. Не соответствовала продукция: "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров: шницель охлажденный", "Фарш "премиум из филе" охлажденный" торговой марки "Петелинка" (АО "КЦ", Московская область) - обнаружены бактерии рода Salmonella", - говорится в сообщении.Уточняется, что управлением Роспотребнадзора по Москве с 14 марта по 9 апреля проведена плановая выездная проверка в отношении 250 организаций продовольственной торговли "Пятерочка" ООО "Агроторг". Проверка прошла в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2025 год."По результатам проверки в отношении ООО "Агроторг" приняты меры административного воздействия, в том числе выданы предписания об устранении выявленных нарушений, предписание о приостановлении реализации не соответствующей продукции, предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда", - добавило ведомство.Ранее в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", рассказали РИА Новости, что образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, компания также проводит аудит поставщика. В "Ленте" РИА Новости также сообщили, что проведут исследование продукции.

https://ria.ru/20250515/lenta-2017220303.html

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, россия