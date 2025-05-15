Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле
X5 Group: образцы продукции "Петелинка" исследуют после сообщений о сальмонелле
© Moment Makers GroupСотрудник лаборатории
© Moment Makers Group
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Компания также проводит аудит поставщика.
Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде.
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"В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика", - сообщили в X5 Group.
Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей.
"В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке", - заверили в X5.
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