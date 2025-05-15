https://ria.ru/20250515/petelinka-2017142864.html

Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле

Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле - РИА Новости, 15.05.2025

Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле

Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:06:00+03:00

2025-05-15T16:06:00+03:00

2025-05-15T23:04:00+03:00

x5 retail group

происшествия

россия

зеленоград

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Компания также проводит аудит поставщика.Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде."В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика", - сообщили в X5 Group.Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей."В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке", - заверили в X5.

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

x5 retail group, происшествия, россия, зеленоград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пятерочка (сеть магазинов)