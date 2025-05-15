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Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле - РИА Новости, 15.05.2025
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16:06 15.05.2025 (обновлено: 23:04 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/petelinka-2017142864.html
Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле
Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле - РИА Новости, 15.05.2025
Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле
Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:06:00+03:00
2025-05-15T23:04:00+03:00
x5 retail group
происшествия
россия
зеленоград
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Компания также проводит аудит поставщика.Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде."В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика", - сообщили в X5 Group.Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей."В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке", - заверили в X5.
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x5 retail group, происшествия, россия, зеленоград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пятерочка (сеть магазинов)
X5 Retail Group, Происшествия, Россия, Зеленоград, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пятерочка (сеть магазинов)
Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле

X5 Group: образцы продукции "Петелинка" исследуют после сообщений о сальмонелле

© Moment Makers GroupСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Moment Makers Group
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Компания также проводит аудит поставщика.
Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде.
«
"В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика", - сообщили в X5 Group.
Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей.
"В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке", - заверили в X5.
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X5 Retail GroupПроисшествияРоссияЗеленоградФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
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