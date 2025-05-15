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Песков высказался о готовности России провести переговоры с Украиной
Песков высказался о готовности России провести переговоры с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
Песков высказался о готовности России провести переговоры с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что о готовности России провести переговоры в Стамбуле было известно заблаговременно. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:10:00+03:00
2025-05-15T14:10:00+03:00
2025-05-15T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что о готовности России провести переговоры в Стамбуле было известно заблаговременно. "То, что российская делегация будет 15 мая сегодня в Стамбуле, готовая для начала прямых переговоров, было заблаговременно известно всем", - сказал Песков журналистам. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Песков высказался о готовности России провести переговоры с Украиной
Песков: о готовности РФ провести переговоры было известно заблаговременно