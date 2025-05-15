https://ria.ru/20250515/peskov-2017100847.html

Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:09:00+03:00

2025-05-15T14:09:00+03:00

2025-05-15T14:25:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

украина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации."Нет, пока нету никакой конкретики. То, что российская делегация будет 15 мая сегодня в Стамбуле, готовая для начала прямых переговоров, было заблаговременно известно всем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе украинской делегации на время переговоров Между РФ и Украиной в Стамбуле.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков о переговорах в Стамбуле Заявления Пескова по поводу переговоров в Стамбуле: ▪️Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне. ▪️Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет. ▪️У Москвы пока нет конкретики по составу украинской делегации. ▪️О готовности России провести переговоры в Стамбуле было известно заблаговременно. ▪️Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными. ▪️Российские переговорщики в Стамбуле будут докладывать Путину "как потребуется". ▪️Планов визита Путина в Стамбул в ближайшие дни нет. ▪️Никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался. 2025-05-15T14:09 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, дмитрий песков, россия, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, видео