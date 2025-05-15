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Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 15.05.2025 (обновлено: 14:25 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peskov-2017100847.html
Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле
Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:09:00+03:00
2025-05-15T14:25:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
специальная военная операция на украине
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россия
украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации."Нет, пока нету никакой конкретики. То, что российская делегация будет 15 мая сегодня в Стамбуле, готовая для начала прямых переговоров, было заблаговременно известно всем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе украинской делегации на время переговоров Между РФ и Украиной в Стамбуле.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Песков о переговорах в Стамбуле
Заявления Пескова по поводу переговоров в Стамбуле: ▪️Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне. ▪️Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет. ▪️У Москвы пока нет конкретики по составу украинской делегации. ▪️О готовности России провести переговоры в Стамбуле было известно заблаговременно. ▪️Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными. ▪️Российские переговорщики в Стамбуле будут докладывать Путину "как потребуется". ▪️Планов визита Путина в Стамбул в ближайшие дни нет. ▪️Никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, дмитрий песков, россия, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, видео
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации.
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Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Песков: у РФ нет конкретики по составу украинской делегации на переговорах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации.
"Нет, пока нету никакой конкретики. То, что российская делегация будет 15 мая сегодня в Стамбуле, готовая для начала прямых переговоров, было заблаговременно известно всем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе украинской делегации на время переговоров Между РФ и Украиной в Стамбуле.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулДмитрий ПесковРоссияУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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