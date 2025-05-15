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Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле
Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:09:00+03:00
2025-05-15T14:09:00+03:00
2025-05-15T14:25:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации."Нет, пока нету никакой конкретики. То, что российская делегация будет 15 мая сегодня в Стамбуле, готовая для начала прямых переговоров, было заблаговременно известно всем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе украинской делегации на время переговоров Между РФ и Украиной в Стамбуле.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Песков о переговорах в Стамбуле
Заявления Пескова по поводу переговоров в Стамбуле:
▪️Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне.
▪️Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет.
▪️У Москвы пока нет конкретики по составу украинской делегации.
▪️О готовности России провести переговоры в Стамбуле было известно заблаговременно.
▪️Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными.
▪️Российские переговорщики в Стамбуле будут докладывать Путину "как потребуется".
▪️Планов визита Путина в Стамбул в ближайшие дни нет.
▪️Никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.
2025-05-15T14:09
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Песков ответил на вопрос об украинской делегации на переговорах в Стамбуле
Песков: у РФ нет конкретики по составу украинской делегации на переговорах